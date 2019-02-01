(ÖZET) Fenerbahçe - Göztepe maç sonucu: 2-0

Süper Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor’u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 7. dakikada Ayew ve 73. dakikada Viktor Moses'in ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kazandı. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemindeki 5 lig maçında da yenilgi almazken, bu maçlarda 9 puan topladı.

Bu sonucun ardından 23 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Göztepe ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

65. dakikada sarı kart gören Mehmet Topal, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak. Öte yandan yeni transferler Sadık Çiftpınar karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Moses, Tolgay ve Serdar Aziz yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna giren Victor Moses, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı. Tolgay Arslan, 26 dakika oyunda kalırken, Serdar Aziz karşılaşmayı kulübede tamamladı. Sadık Çiftpınar ise, yaşadığı sakatlığın ardından 69. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.

Maçtan dakikalar:

İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. 3. dakikada İsmail Köybaşı, ceza sahası içinde topla buluştu. Boş durumda olan Ayew'i gören İsmail, ortasını yaptı fakat Ganalı futbolcu topun gerisinde kaldı. Araya giren Göztepe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOOOOL | Fenerbahçe, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Muhteşem bir bindirme yapan Dirar'ı Mehmet Topal gördü ve harika bir ara pas attı. Isla'nın içeri çevirdiği topa Soldado vurdu, kale önünde Ayew ayağını uzattı ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Andre Ayew, sarı lacivertli formayla son golünü 17 Aralık 2018'de BB Erzurumspor'a atmıştı.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Andre Ayew, kafa vuruşunu yaptı, Beto son anda kurtardı. Dönen topu Ayew rövaşata ile kaleye göndermek istedi, top üst direkten auta gitti.

Soldado önce ofsayta sonra direğe takıldı

11.dakikada Mehmet Topal, topu Soldado'yla ceza sahası içerisinde buluşturdu. Soldado topu ağlara gönderdi ama ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı. 1 dakika sonra Ayew'in pasında bir anda Göztepe savunma arkasına sarkan Roberto Soldado, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Göztepe kalesine sert bir şut gönderen Soldado, üst direği geçemedi. ilk 15 dakika çok etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'nin 1 gol kaydederken, 2 topu direkte döndü.

SARI KART | Göztepe'de sarı kartlar art arda çıktı. 32. dakikada Halil Akbunar, 33. dakikada ise Castro, sarı kart gören futbolcular oldu.

Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta, Ayew altıpas sol içinde son anda ayak koydu. Top az farkla sol direğin yanından autta gitti.

SARI KART | 37.dakikada Göztepe, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Jerome'u ceza sahası önünde tam topa vuracakken düşüren Andre Ayew, sarı kart gördü. Topun başına geçen Serdar Gürler, etkili bir vuruş yaptı fakat Volkan Demirel, aynı güzellikle topu kontrol etmeyi başardı.

İlk yarının son anlarında Göztepe, beraberlik golüne çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Alparslan, topu dışarı gönderdi.

SARI KART | 45+1.' Fenerbahçe'de Neustadter'e sarı kart çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Ersun Yanal, ikinci ikinci 45 dakikaya aynı kadroyla başladı. Göztepe'de Halil Akbunar'ın yerine Yasin Öztekin oyuna girdi.

KIRMIZI KART | Göztepe'de Cameron Jerome, Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Jerome'un arkadan sert darbesiyle sakatlanan Sadık Çiftpınar, kenara geldi. Sadık Çiftpınar, oyundan çıkmak istemeyince Ersun Yanal henüz değişiklik yapmadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Jerome'un kırmızı kartından Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, risk aldı. Ön libero oynayan Alparslan, yerini forvet oyuncusu Deniz Kadah'a bıraktı.

Tolgay ve Moses oyunda

Ersun Yanal'dan iki değişiklik birden. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Victor Moses, 64. dakikada Yassine Benzia ve Andre Ayew'in yerine oyuna dahil oldular.

Mehmet Topal Kayseri maçında yok

Fenerbahçe'de 65. dakikada sarı kart gören Mehmet Topal, cezalı duruma düştü. Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Sadık oyuna devam edemedi

Jarome'un yaptığı sert müdahele sonrası sakatlanan Sadık Çiftpınar, oyuna devam etmişti. Kendisini biraz daha deneyen Sadık, oyuna devam edemedi ve yerini Jailson'a bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar, Sadık Çiftpınar'a destek verdi.

Oyuna girdi golünü attı!

64. dakikada oyuna giren Moses, 73. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Rakip orta alanda rakibini çalımlayan Moses, topu sol kanatta Jailson'a gönderdi. Jailson ile verkaç yapan Moses, tek vuruşımı yaptı ve Fenerbahçe forması ile ikinci maçında ilk golünü kaydetti.

76. dakikada Yasin Öztekin'in şutunda top yerden sekip Volkan'ın suratına çarptı. Topu kontrol eden Volkan kısa süre yerde yattı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Serdar Gürler yerini Yoan Gouffran'a bıraktı.

Göztepe penaltı bekledi...

﻿﻿﻿90+1. dakikada Göztepeli futbolcular penaltı bekledi. Yasin Öztekin'in yerde kaldığı pozisyon VAR'da izlendi ve devam kararı verildi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da başlayan zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetti. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek son veren Fenerbahçe, Göztepe'yi de evinde devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar, stadın neredeyse tamamını doldurdu.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK İSMAİL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan farklı olarak sarı kart cezalısı olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı'na şans verdi. Sarı lacivertliler Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Dirar, Benzia, Ayew ve Soldado ilk 11'i ile sahaya çıkarken, rakip takım Göztepe ise Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Serdar, Castro, Halil, Jerome ilk 11'i ile karşılaşmaya başladı.

TOLGAY VE SERDAR'A BÜYÜK İLGİ

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferler Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'e de kadroda yer verdi. İki oyuncuya ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi iki oyuncu da tezahüratlar üzerine tribünlere giderek taraftarları selamladı. Galatasaray'dan transfer edilen Serdar'ın Fenerbahçe armasını öptüğü görüldü.