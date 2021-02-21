(ÖZET) Fenerbahçe-Göztepe maç sonucu: 0-1

Bu sezon oynadığı futbolla taraftarını adeta kahreden Fenerbahçe, Göztepe karşısında da sahada hiçbir varlık gösteremedi. Maça gol pozisyonlarıyla başlayan Göztepe'nin ilk atağını Altay önledi ancak, 1 dakika sonraki ikinci atak gol oldu. Göztepe Halil Akbunar'ın 9. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Fenerbahçe, pozisyon ise bir türlü bulamadı.

İkinci yarıda da oyunu rakip yarı alana yıkan Sarı Lacivertliler, İzmir ekibinin 22 yaşındaki genç kalecisi İrfan Can'ı zorlayamadı. Ozan Tufan'ın ise maç boyunca hakemle konuşması ve itiraz etmesi de dikkat çekti.

9. dakikada 1-0 olan maç 90. dakikada da bu skorla ve pozisyonsuz sona erdi. Maç eksikliği ciddi şekilde hissedilen Mesut Özil'le beraber Sosa, Valencia, Thiam ve en başta teknik direktör Erol Bulut da hiçbir şekilde varlık gösteremediler.









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Maçtan dakikalar...

ALTAY KURTARDI!

8' İlk net gol pozisyonu Göztepe'den geldi! Jahoviç',n şutu Szalai'den döndü ancak top bu kez de ceza alanı içindeki Göztepeli Ndiaye'nin önüne düştü. Onun şutunu Altay ayaklarıyla kurtardı.

BU KEZ ALTAY DA KURTARAMADI!

9' Fenerbahçe, korner kullanırken çok ilginç bir gol yedi. Sarı Lacivertliler, tüm hatlarıyla yüklenirken Sosa'nın topu kaybetmesiyle, Göztepe atağı başladı ve bir uzun pas sonucunda Altay'la karşı karşıya kalan Halil Akbunar, çalımını attı ve topu boş kaleye gönderdi. Geride Halil ile teke tek kalan Caner Erkin'in de rakibini açık alanda bırakması golün sebeplerinden biriydi...

Fenerbahçe golü yedikten sonra adeta durdu. Sarı Lacivertliler topa sahip olsa da, bu durum pozisyon yaratmıyor.

43' Nazım Sangare'nin sağ kanattan yerden ortasına Sosa vurdu kaleci İrfan Can'dan dönen topu Thiam tamamlayamadı.

55' Pelkas ve Gökhan Gönül oyuna girdi. Thiam ve Nazım çıktı.

60 dakika geride kalırken Fenerbahçe baskıyı artırıyor ancak bir türlü tehlike yaratamıyor.

Maçta son 10 dakika... Fenerbahçe baskılı oynuyor ancak kaleci İrfan Can'ı zorlayacak pozisyonu bir türlü bulamıyor.





Fenerbahçe-Göztepe maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut Özil, Osayi, Valencia, Thiam

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic







