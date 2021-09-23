(ÖZET) Fenerbahçe-Giresunspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe , Giresunspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı alan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray 'ın kayıp yaşadığı haftada ayağına gelen fırsatı kaçırmadı. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Kanarya, 13 puanla 4. sıraya yerleşti.





Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Balde bir penaltı atışından yararlanamayan Karadeniz ekibinin tek sayısı Doukara'dan geldi. Senegal asıllı Fransız forvet, Giresunspor'un bu sezonki ilk golünü kaydetti. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen, 1 puanla 19. sırada kalan Giresun temsilcisi, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 3' Fenerbahçe'nin ilk atağı golle sonuçlandı. Osayi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Rossi, arka direğe ortasını yaptı. Giresunspor savunmasının unuttuğu Ferdi, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe öne geçti.

16' Sağ kanattan ceza sahasına giren ve sıfıra inen Mesut Özil'in ön direğe çıkarttığı topu Giresunspor savunması uzaklaştırdı.

19' Giresunspor'da Balde, meşin yuvarlağı Traore’nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

21' Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia’yı gördü. Valencia’nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29' Giresunspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Zeki Yavru’nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde’nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

30' Karadeniz ekibi, 1 dakika arayla 2 fırsat yakaladı. Diabateni'nin ara pasına hareketlenen Serginho, ceza sahasında Kim'den sıyrıldı. Araya giren Szalai, tehlikeyi uzaklaştırdı ve Serginho'ya şut imkanı vermedi.

32' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Balde'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

33' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Topla ceza sahasına giren Mesut Özil’in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi’nin şutunda top kalecide kaldı.

40' Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren ve Szalai'den sıyrılan Diabate’nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş’ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 41' Penaltı noktasına gelen Balde'nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü ve Giresunspor beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Miguel Crespo'yu oyuna sürdü. Giresunspor, ilk yarıdaki 11'iyle ikinci yarıya başladı.

48' Sağ kanatta topla buluşan Valencia, Alexis Perez'den şık bir çalımla sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını gönderdi. Giresunspor savunmasından kurtulan Mesut Özil, ön direkte topa doğru hamle yaptı ancak dokunamadı.

56' Giresunspor'da Pelupessy'nin yerine Suleymanov, Aziz Behic'in yerine Emre Taşdemir oyunda.

59' Fenerbahçe'de Rossi'nin yerine Berisha, Serdar Aziz'in yerine Filip Novak oyunda.

GOL | 63' Yapılan hatada araya giren Berisha, vakit kaybetmeden boş durumda olan Mesut Özil'e pasını aktardı. Yıldız futbolcu, topu kontrol edip düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

67' Fenerbahçe'de Kim, Diabate'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

67' Giresunspor'da Ibrahima Balde ve Hamidou Traore kenara geldi. Souleymane Doukara ile Umut Nayir oyunda.

68' Giresunspor'da Emre Taşdemir'in sol çaprazdan sağ ayağıyla attığı şutta top üstten auta gitti.

73' Fenerbahçe'de gol perdesini açan Ferdi Kadıoğlu, oyundan alındı ve yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

75' Giresunspor'da Diabate yerine Erol Can Akdağ oyuna dahil oldu.

78' Suleymanov'un sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Szalai topu uzaklaştırdı.

81' Fenerbahçe'de Valencia'nın yerine Pelkas oyuna dahil oldu.

GOL | 85' Erol Can'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Doukara, sağ ayağıyla uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. Senegal asıllı Fransız forvet, Karadeniz ekibinin bu sezonki ilk golünü kaydetti.

90+4' Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

Cüneyt Çakır, son düdüğü çaldı ve 90 dakika Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FENERBAHÇE: Altay Bayındır- Kim, Serdar Aziz (Dk. 60 Novak), Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Crespo), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Rossi (Dk. 60 Berisha), Mesut Özil, Valencia (Dk.82 Pelkas)

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 56 Suleymanov), Traore (Dk. 66 Umut Nayir) , Flavio, Pelupessy (Dk. 56 Emre Taşdemir), Serginho, Diabate (Dk.77 Erol Can), Balde (Dk. 66 Doukara)

GOLLER: Dk. 2 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 64 Mesut Özil (Fenerbahçe) - Dk. 85 Doukara (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 67 Kim (Fenerbahçe) - Dk. 90+4 Onurcan (GZT Giresunspor)