ÖZET | Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç sonucu: 4-0 (Hazırlık Maçı)
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. maçında Gençlerbirliği'ni farklı geçti. İkinci yarıda açılan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Nazım Sangare, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya ve Miha Zajc attı. Fenerbahçe böylece yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçını da farklı kazandı
Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını Gençlerbirliği ile yaptı. Ankara'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz biterken ikinci yarıda Fenerbahçe adına gol yağmuru vardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Nazım Sangare, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya ve Miha Zajc kaydetti.
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda’yı 2-0, Kasımpaşa’yı ise 4-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin ardından PEC Zwolle (Hollanda), Greuter Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) ile de karşı karşıya gelecek.
Maçtan dakikalar
12.dakikada Caner sol kanattan kesti Mert Hakan hamle yaptı ama yetişemedi
14.dakikada köşe vuruşunu Sosa kullandı ortasına Caulker kafayı vurdu ancak şutu auta gitti
22.dakikada Samatta yerde kaldı ve oyun kısa süreli durdu
SAKATLIK! 29.dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Samatta'nın yerine oyuna Serdar Dursun girdi
İlk yarı 0-0 berabere sona erdi
İkinci yarıda Dirar'ın yerine oyuna Szalai girdi
GOL! 49.dakikada Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mert Hakan Yandaş ortaladı nazım Sangare kafayla tamamladı ve golü attı.
GOL! 59.dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 öne geçti. Mert Hakan'ın pasıyla topla buluşan Ozan Tufan ceza sahası dışından vurdu ve golü attı.
62.dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıktı yerine Pelkas girdi
GOL! 70.dakikada Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 3-0 öne geçti. Pelkas'ın pasında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, sert vurdu ve golü attı.
72.dakikada serbest vuruşu Zajc kullandı şutu üstten auta gitti
75.dakikada Ferdi ortaladı arka direkte Muhammed Gümüşkaya' vurdu şutu az farkla dışarı gitti
SARI KART! Gençlerbirliği takımında İlker sarı kart gördü
GOL! 79.dakikada Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 4-0 öne geçti.
81.dakikada Serdar Dursun uygun durumda topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 galip bitirdi.
Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'nin ilk 11'leri
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta
Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, LuaLua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima