Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını Gençlerbirliği ile yaptı. Ankara'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz biterken ikinci yarıda Fenerbahçe adına gol yağmuru vardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Nazım Sangare, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya ve Miha Zajc kaydetti.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda’yı 2-0, Kasımpaşa’yı ise 4-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin ardından PEC Zwolle (Hollanda), Greuter Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) ile de karşı karşıya gelecek.





Maçtan dakikalar

12.dakikada Caner sol kanattan kesti Mert Hakan hamle yaptı ama yetişemedi

14.dakikada köşe vuruşunu Sosa kullandı ortasına Caulker kafayı vurdu ancak şutu auta gitti

22.dakikada Samatta yerde kaldı ve oyun kısa süreli durdu

SAKATLIK! 29.dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Samatta'nın yerine oyuna Serdar Dursun girdi









İlk yarı 0-0 berabere sona erdi

İkinci yarıda Dirar'ın yerine oyuna Szalai girdi

GOL! 49.dakikada Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mert Hakan Yandaş ortaladı nazım Sangare kafayla tamamladı ve golü attı.

GOL! 59.dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 öne geçti. Mert Hakan'ın pasıyla topla buluşan Ozan Tufan ceza sahası dışından vurdu ve golü attı.

62.dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıktı yerine Pelkas girdi

GOL! 70.dakikada Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 3-0 öne geçti. Pelkas'ın pasında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, sert vurdu ve golü attı.

72.dakikada serbest vuruşu Zajc kullandı şutu üstten auta gitti

75.dakikada Ferdi ortaladı arka direkte Muhammed Gümüşkaya' vurdu şutu az farkla dışarı gitti

SARI KART! Gençlerbirliği takımında İlker sarı kart gördü

GOL! 79.dakikada Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 4-0 öne geçti.

81.dakikada Serdar Dursun uygun durumda topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 galip bitirdi.





Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'nin ilk 11'leri

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta

Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, LuaLua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima







