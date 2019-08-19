(ÖZET) Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maç sonucu: 5-0

Fenerbahçe ligin ilk maçında adeta şov yaptı, Gazişehir'i 5-0'lık skorla darmadağın etti.

Vedat Muriç ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler ilk kez Sarı Lacivertli formayla gol sevinci yaşarken, takım oyunu ve mücadele taraftardan alkış aldı, Fenerbahçe lige bomba gibi başladı.

Maçtan dakikalar...

5' Fenerbahçe penaltı kazandı. Kaleci Günay Kruse'yi düşürdü.

Moses penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Nijeryalı topu kaleci Günay'ın soluna yolladı ve ters köşeden topu ağlara gönderdi.

12' Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Chibsah, Emre Belözoğlu'nu düşürdü.

Topun başına yine Moses geldi ancak bu kez penaltıyı Günay kurtardı.

17' Muric Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü attı.

Emre Belözoğlu'nun orta sahadan harika pasını sağ çaprazda göğsüyle yere indiren Muriç sol ayağıyla müthiş vurdu ve golü attı. Bu gol Muriç'in Fenerbahçe formasıyla ilk golü oldu. 24 yaşındaki oyuncu kaleye çektiği ilk şutta golü buldu.

23' Hakem Arda Kardeşler VAR'a gitti ve penaltı kararını verdi. Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. Maçtaki üçüncü penaltı.

24' Topun başına bu kez Emre Belözoğlu geçti ve topu ağlara gönderdi.

26' Emre Belözoğlu'nun ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

40' Moses'ın sol çapraz ceza alanından şutu yandan auta gitti.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

57' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini konuk Gazişehir Gaziantep gerçekleştirdi. Sarı kartı da olan Raman Chibsah oyundan çıkarken, Souleymane Diarra yerine giren isim oldu.

70' Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Garry Rodrigues oyundan çıkarken, Deniz Türüç yerine giren isim...

75' Fenerbahçe Nabil Dirar'ın golüyle 4-0 öne geçti.

Fener'den harika tek paslar!

Hızlı gelişen atakta Max Kruse, Victor Moses, Nabil Dirar arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Nabil Dirar altıpas önünde rahat vurdu ev topu ağlara gönderdi.

78' Sakatlanan Moses yerine genç Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

88' Ferdi Kadıoğlu skoru 5-0 yapan golü atıyor.

Max Kruse golde asisti yapan oyuncu...

Max Kruse'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, Papy Djilobodji'den sıyrılarak sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Ferdi'den çok şık ve atılması çok zor bir gol!

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Mauricio Isla - Jailson - Mathias Zanka - Nabil Dirar - Emre Belözoğlu - Ozan Tufan - Garry Rodrigues - Victor Moses - Max Kruse - Vedat Muriqi

Yedekler:

Harun Tekin - Ahmet Oytun Özdoğan - Murat Sağlam - Miha Zajc - Mehmet Ekici - Alper Potuk - Deniz Türüç - Tolga Ciğerci Allahyar Sayyadmanesh - Ferdi Kadıoğlu

Gazişehir:

Günay Güvenç - Papy Djilobodji - Pawel Olkowski - Jean-Armel Kana-Biyik - Alin Tosca - Abdul Tetteh - Junior Morais - Bartlomiej Pawlowski - Jefferson Nogueira - Raman Chibsah - Olarenwaju Kayode

Yedekler:

Yuri Lodygin - Ulaş Zengin - Ali Ateş - Oğuz Ceylan - Gökhan Alsan - Souleymane Diarra - Mehmet Erdem Uğurlu - Kubilay Aktaş Kenan Özer - Muğdat Çelik