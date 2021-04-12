(ÖZET) Fenerbahçe - Gaziantep FK maç sonucu: 3-1

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe 3. maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaştı. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, Gaziantep engelini zor da olsa aştı. Ülker Stadı'nda oynanan 90 dakika Sarı Lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller; 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+5te Sinan Gümüş'ten geldi. Gaziantep'te 65'te Alexandru Maxim'in frikikten attığı gol ise puan için yeterli olmadı.

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Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 66 puana yükseldi ve lider Beşiktaş ile arasındaki 4 puan farkı korudu. Kanarya, Galatasaray'ın 4 puan önünde haftayı 2. sırada tamamladı. Gaziantep ise 50 puanla 6. sırada yer aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Mert Hakan, Morais'in faulüyle yerde kaldı, Fenerbahçe ceza sahasının önünden bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Günay, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.. Maçın ilk isabetli şutu Fenerbahçe'den geldi.

8' Savunmadan çıkan Szalai'nin attığı uzun pasta araya Morais girdi ve top kornere çıktı. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in dokunduğu top Günay'da kaldı.

11' Gaziantep tehlikeli geldi. Hızlı gelişen Gaziantep atağında sağ kanatta hareketlenen Dicko'nun ön direğe kestiği topu Serdar Aziz uzaklaştırdı.

11' Gaziantep'in ardından Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mert Hakan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, bekletmeden ortasını yaptı. Savunmadan seken top Mert Hakan'ın önünde kaldı. Milli oyuncunun ceza sahası önünde sol ayağıyla yaptığı vuruşu Djilobodji, çizgiden çıkardı. Dönen topta Valencia'nın yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

14' Ozan Tufan'dan aldığı pasla kaleyi gören Pelkas'ın attığı şut Günay'da kaldı.

20' Gökhan ve Mirallas hava topu mücadelesinde çarpıştı. Mete Kalkavan, sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. İki oyuncunun da tedavileri tamamlandı ve oyun hakem atışı ile yeniden başladı.

34' İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın ortasında savunmadan seken top üst ağlarda kaldı. Caner Erkin'in ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül, topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz, boş kaleye yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı.

39' Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin indirdiği topa Dicko, kale sahasında dokundu takımını öne geçirdi. Maçın hakemi Mete Kalkavan, son vuruş öncesinde Djilobodji'nin Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

41' Gaziantep FK'da Miranda, Mert Hakan Yandaş'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

42' Ozan Tufan ceza sahası yayının gerisinden çok sert bir vuruş yaptı. Günay, topu son anda çelmeyi başardı.

45+2' Gaziantep, hızlı bir kontra atakla Fenerbahçe kalesine geldi. Savunmadan topla çıkan Olkowski, pasını Dicko'ya aktardı. Dicko'nun sağ kanattan yaptığı ortaya zor pozisyonda vuran Kenan Özer, çerçeveyi bulamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Pelkas'ın pasıyla topla buluşan Caner'in vuruşunda top yandan auta gitti. Mete Kalkavan, vuruş sırasında Vetrih'in Caner'e faul yaptığını tespit etti ve sarı kart gösterdi.

54' İrfan Can'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda savunamdan seken topa Pelkas gelişine bir vuruş yapmak istedi, savunma geçit vermedi.

GOL | 56' Fenerbahçe ön alanda baskı yaparak topu kazandı. Ozan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mert Hakan, uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Mert Hakan, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci...

GOL | 65' Gaziantep FK'da Kenan Özer, ceza sahasının hemen önünde Serdar Aziz'in faulüyle yerde kaldı ve konuk ekip çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in yerden yaptığı sert vuruşu Altay güçlükle kontrol etti. VAR incelemesi sonrası topun çizgiyi geçtiği belirtildi ve Gaziantep, Kadıköy'de eşitliği yakaladı.

GOL | 71' Fenerbahçe çabuk karşılık verdi. Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Pelkas, arka direğe topu aşırttı. Gaziantep savunmasının unuttuğu Valencia, topu tamamladı ve takımını öne geçirdi. Golden sonra Altay, kalesinden koşarak gelip gol sevincine katıldı.

72' Fenerbahçe'de Ozan'ın yerine Sinan, Pelkas'ın yerine Cisse oyunda.

74' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Valencia kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

77' Fenerbahçe'de sakatlanan Valencia oyuna devam edemedi ve yerini Osayi-Samuel'e bıraktı.

78' Gaziantep FK'da Morais'in yerine Güray Vural oyunda.

79' Fenerbahçe kalesinde büyük tehlike... Sol kanattan yapılan ortada Mirallas'ın topukla indirdiği topla arka direkte Olkowski buluştu. Topu Kenan'a çıkarttı. Kenan'ın şutunda Altay topu çeldi. Seken topu Dicko tamamlamak istedi ama top üst ağlarda kaldı.

80' Fenerbahçe'de Jose Sosa, yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

83' Gaziantep FK'dan bir pozisyon daha. Sol kanattan Güray'ın ortasında savunmadan seken topa Olkoswski vuruşunu yaptı. Szalai, topun kaleye gitmesine izin vermedi.

87' Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın yerine Filip Novak oyunda.

89' Dicko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Maxim, Szalai'den sıyrıldı, topu içeriye çevirdi. Gaziantep'in tecrübeli futbolcusu Mirallas, boş pozisyonda kötü bir vuruş yaptı ve top auta çıktı.

GOL | 90+5' Fenerbahçe atağında Gustavo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Sinan, çaprazdan vuruşunu yaptı. Miranda'dan da seken top yakın direk dibinden ağlara gitti.

Mete Kalkavan son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Sosa (Dk.81 Gustavo), Ozan (Dk.73 Sinan), İrfan Can, Pelkas (Dk.73 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk.87 Novak), Valencia (Dk.81 Osayi-Samuel)

GAZİANTEP FK: Günay, Junior Morais (Dk.79 Güray), Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih (Dk.84 Furkan), Rashid (Dk.79 Enver Cenk), Mirallas, Maxim, Kenan (Dk.84 Ribeiro), Dicko

GOL: Dk.56 Mert Hakan Yandaş, Dk.71 Valencia, Dk.90+5 Sinan (Fenerbahçe) - Dk.65 Altay Bayındır (kk.) (Gaziantep FK)

SARI KART: Mert Hakan, Gökhan (Fenerbahçe) - Miranda, Vetrih (Gaziantep FK)