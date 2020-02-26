(ÖZET) Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 75-80

Türkiye Kupası ve milli aranın ardından ING Basketbol Süper Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 20. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Pazar günü oynanan ve alınan sonuçla büyük ses getiren futboldaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürerken, iki ezeli rakip arasındaki çekişme bu kez potaya taşındı. Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra yıkmayı başaran Sarı-Kırmızılılar bu kez parkede aynı zafere ulaştı. Aslan, 9 yılın ardından Kanarya’yı Ülker Spor Salonu’nda 80-75 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu 80-75 yenerek, yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

Futbolda da seri bitmişti

Galatasaray Kulübü, iki önemli branşta 4 gün içinde Fenerbahçe karşısında dış sahadaki galibiyet hasretlerine son vermiş oldu. Süper Lig’de hafta sonu Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-1 yenen Galatasaray Futbol Takımı, rakibi karşısında 20 yılı aşkın süren kazanamama serisini sonlandırmıştı. Sarı-kırmızılılar, futboldan sonra basketbolda da Fenerbahçe karşısında deplasmandaki uzun süreli galibiyet hasretini bitirdi.

Ataşehir’de ilk galibiyet

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ilk kez galip geldi. Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bu maça kadar 16 kez karşılaştığı rakibini eli boş göndermişti. Ataşehir’de oynanan 17. maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bu salondan ilk kez yüzü gülerek ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 9-2 önde geçti. De Colo’nun sayılarıyla 7. dakika içinde farkı çift hanelere (15-4) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ribauntlarda etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 16. dakikada Roberson’un sayılarıyla ilk kez öne geçti: 29-32. Williams’ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 39-38 üstün bitirdi.

İki takımın da hücumda istediği ritmi bulamadığı üçüncü çeyrekte, Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 28. dakikada 4 sayılık üstünlük yakaladı: 51-47. Çeyreğin sonunda 10-0’lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 57-53 önde girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe taraftarının desteğini alarak başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada sertliği artırdı. Çeyreğin başında 59-53’lük üstünlük kuran Galatasaray Doğa Sigorta’ya 10-0’lık seriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 33. dakikayı 63-59 önde geçti. Savunmada Vesely, hücumda Melih Mahmutoğlu’yla etkili olan Fenerbahçe Beko, son 2.5 dakikaya 75-71 üstün girdi. Galatasaray Doğa Sigorta, Poythress’in 3 sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 75-74.

Son 35 saniye kala Poythress’in basket faulüyle sarı-kırmızılılar öne geçti: 75-76. Harisson’un serbest atışlarıyla 15 saniye kala farkı 3’e çıkaran (78-75) Galatasaray Doğa Sigorta karşısında sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu’yla hücumu değerlendiremedi. Rakibine son 4 dakika 43 saniyede sayı şansı tanımayan ve 13-0’lık seri yapan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 80-75 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 6, De Colo 15, Kalinic 8, Williams 13, Vesely 10, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 14, Berkay Candan, Ali Muhammed 5

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Roberson 15, Harrison 11, Göksenin Köksal, Poyhtress 13, Auguste 17, Yiğit Arslan 12, Ege Arar 4, Can Korkmaz 3, Webster 5, Ayberk Olmaz

1’İNCİ PERİYOT: 22-19

İLK YARI: 39-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-57