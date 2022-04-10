ÖZET | Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 2-0

İki takımın da şampiyonluk iddiası yok, ama ikisinin de bu maçı kazanmak için bahanesi çok... Bir tarafta kötü başladığı sezonda ikincilik fırsatı ayağına kadar gelen Fenerbahçe , diğer yanda 4 maçtır Kadıköy’de bileği bükülmeyen, 2 sezondur üst üste galip gelen Galatasaray ... Devlerin kapışması yine nefesleri kesti. Maça Fenerbahçe etkili başladı. Sarı lacivertliler 26. dakikada Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 58. dakikasında Mert Hakan ile Marcao arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 62. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Milli futbolcu gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe 68'de Serdar Dursun'un golüyle durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında 2-0 gibi net bir skorla kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.





MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Dev derbiye Fenerbahçe başladı.

⏱ 5' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan geriye doğru kullanılan kornerde Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına doğru ortasını gönderdi. Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

⏱ 12' Galatasaray etkili geldi. Sol kanatta Berkan, ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Boş pozisyondaki Gomis'e top gelecekken savunmada Kim Min-Jae son anda topa dokunarak büyük bir tehlikeyi önledi.

⏱ 20' Marcao, sol kanatta bindirme yapan Berkan'a pasını gönderdi. Milli futbolcu Serdar Aziz'i geçtikten sonra yerden ortasını gönderdi. Top Gomis'e gelecekken Ferdi Kadıoğlu ters kademeye gelerek gol tehlikesini önledi.

⚽ GOL | 26' Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Mert Hakan Yandaş, çizgiye koşu yapan Osayi'ye pasını gönderdi. İngiliz futbolcu ceza sahası dışına yerden pasını attı. Miha Zacj gelişine düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını derbide 1-0 öne geçirdi.

⏱ 30' Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile kontratağa çıktı. Muslera, kale vuruşuyla Kerem'e uzun bir pas gönderdi. Kerem, topu kontrol edip ceza sahasına girdi, şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

⏱ 35' Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan Osayi Samuel, topla birlikte ceza sahasına doğru yöneldi. Omar'ı geçip içeri giren İngiliz futbolcu yerden şutunu attı, top direğin az farkla yanından auta gitti.

⏱ 42' Galatasaray'ın en net tehlikesi gerçekleşti. Ryan Babel kendi yarı alanından rakiplerini çalımlayarak Fenerbahçe yarı alanına geçti. Yerden orta alanda müsait pozisyondaki Berkan'a pasını gönderdi. Milli futbolcu, savunma arasına gönderdiği pasla Kerem'i hareketlendirdi. Genç futbolcu topun gelişine şutunu gönderdi ancak kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

⏱ 48' Taylan Antalyalı, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faul sonrası Mert Hakan Yandaş ile kısa süre tartışma yaşadı.

⏱ 55' Derbide tansiyon yükseldi. Fenerbahçe atağında Mert Hakan, Marcao'nun hareketi sonrasında yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. Yerde bir süre yatan Mert Hakan, daha sonra ayağa kalkarak Marcao'nun üzerine yürüdü. Nelsson araya girerek Mert Hakan'ı engelledi. Pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlan Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi.

⏱ 60' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ köşeden İrfan Can ceza sahasına korneri kullandı. Yakın mesafede Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

⏱ 62' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü ve sınırda olduğu için gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

⚽ GOL | 68' Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. İrfan Can sağ kanattan ortasını yaptı, Mert Hakan Yandaş kafasıyla aşırdı, Serdar Dursun topu filelere gönderdi.

⏱ 77' İrfan Can, savunma arkasına koşu yapan Mert Hakan'a gönderdi. Milli futbolcunun açısı biraz kapansa da şutunu attı ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

⏱ 83' Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın yerine genç Arda Güler oyuna dahil oldu.

⏱ 85' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ancak hakem Atilla Karaoğlu, milli futbolcunun topu eliyle aldığını işaret ederek golü geçersiz saydı.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xxx, Serdar Aziz xxx, Kim xx, Ferdi xxx (Szalai dk. 90 +1 ?), Crespo xx (Gustavo dk. 90+1 ?), Zajc xxx, Mert Hakan xxx (Arda Güler dk. 84 ?), Rossi xx, İrfan Can xxx (Pelkas dk. 80 ?), Serdar Dursun xxx (Berisha dk. 90+1 ?)

Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Sosa, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera xx, Omar x, Nelsson x, Marcao xx, Van Aanholt x, Taylan x, Berkan x, Cicaldau xx (Halil Dervişoğlu dk. 74 x), Babel x (Morutan dk. 83 ?), Kerem x, Gomis x (Arda Turan dk. 83 ?)

Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Zajc (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 68) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can (Fenerbahçe), Marcao, Babel, Cicaldau, Taylan (Galatasaray)