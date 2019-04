(ÖZET) Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Bütün ligin kaderini etkileyecek derbi maçında iki takım da 2'şer puanı bırakarak sahadan ayrıldı. Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 56'ya yükseltti. Fenerbahçe de puanını 33 yaptı.

Maçtan dakikalar

Ceza sahası içerisinde karambol

Mücadelenin 3. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli bir serbest vuruş kullandı. Sol kanattan ilerlemek isteyen Valbuena, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe taç çizgisine yakın bir noktadan duran top şansı yakaladı. Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen topu Muslera çeldi, devamında kale önündeki hiçbir Fenerbahçeli dokunamadı.

Maçta dakikalar 7. dakikayı gösterdiğinde Galatasaray, Fenerbahçe kalesine yüklendi. Linnes'ten pası alana Belhanda yayın gerisinden şutunu çekti, top yandan dışarı çıktı.

Maçın 14. dakikasında Valbuena'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası Fenerbahçe hafif sağ çaprazdan, ceza alanı ön çizgisinin hemen gerisinden serbest vuruş kazandı.Serbest vuruşta Valbuena kaleyi denedi, barajı geçen top üstten auta gitti.

Derbinin ilk sarı kartı 18. dakikada Galatasaray'dan Belhanda'ya çıktı. Yıuldız futbolcu Soldado'ya arkadan yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından kartla cezalandırıldı.

Mücadelenin 21. dakikasında bu kez sarı kartı gören isim Fenerbahçe'den Mehmet Topal oldu. Ndiaye'ye yaptığı sert faul sonrası kartı gördü.

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde orta alandan gönderilen uzun topla sağ kanattan içeri sokulan Moses çaprazdan sert vurdu, Muslera kucağına gelen topu tek hamlede kontrol etti.

Valbuena uzaktan denedi

Derbinin en kritik pozisyonlarından biri 27. dakikada geldi. Fenerbahçe ön alanda pres yaparak topu kaptı. Valbuena, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Fransız futbolcunun şutu yandan auta gitti.

33. dakikada bu kez tehlikeli gelen ekip Galatasaray oldu. Sağ kanatta güzel hareketlerle önünü boşaltan Feghouli'nin ortasına penaltı noktası üzerinden Diagne kafayı vurdu ancak top yandan farklı şekilde dışarı gitti.

Mücadelenin 35. dakikasında bir sarı kart daha çıktı. Fenerbahçeli Moses, Linnes ile çıktığı hava topunda rakibine faul yapan yıldız futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Mücadelenin 42. dakikasında Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım sartı kartı gören isim oldu. Diagne'ye yaptığı hareket sonrası kartı gören isim oldu. Galatasaraylı futbolcular bariz gol şansını engellediğini iddia ederek kırmızı kart bekledi. VAR uyarısı sonrası hakem Ali Palabıyık Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart verdi.

Parmaklarının ucuyla

Kullanılan serbest vuruşta topun başına Feghouli geçti. Yıldız futbolcunun şutunu Harun Tekin parmaklarının ucuyla kurtarmayı başardı.

Belhanda kaleyi yokladı

45+7. dakikada Belhanda bu kez Fenerbahçe kalesini tehlikeli bir şekilde yokladı. Sağ kanattan Mariano'nun ortaladığı topa ön direkte Belhanda kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Valbuena hakeme yoğun itirazlarda bulununca hakem tarafından bir sarı kartı da o gördü.

Mücadelede 2. yarı başladı. Galatasaray 2. yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Belhanda'nın yerine oyuna giren isim Emre Akbaba oldu.

Galatasaray baskılı başladı

Galatasaray ikinci yarıya da baskıyla başladı. Mücadelenin 47. dakikasında sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunun devamında ceza sahası dışına açılan topa Onyekuru vurdu, savunmadan döndü.

Galatasaray'ın baskısı devam etti. 51. dakikada Galatasaray etkili geldi. Emre'nin sol kanattan ortaladığı topta Harun boşa çıktı, seken topu sağ kanattan Mariano içeri çevirdi ancak Feghouli kale önünde istediği dokunuşu yapamadı. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

52. dakikada sarı kart görenlerin arasına Galatasaray'dan Mariano da katıldı. Brezilyalı bek rakibini arkadan çekince kartla cezalandırıldı.

Serdar Aziz'in kafa vuruşu auta gitti

Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra duran toplarlar Galatasaray kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. 53'te Fenerbahçe'nin orta alandan kullandığı serbest vuruşta içeri doldurulan topa Serdar Aziz penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, dışarı çıkan top öncesi ofsayt bayrağı da havadaydı.

Galatasaray çok tehlikeli geldi

55. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'dan pası alan Feghouli çok iyi ortaladı, arka tarafta boş kalan Mariano'nun gelişine vuruşunda Harun'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

Mücadelenin 58. dakikasında Tolgay Arslan sarı kartlılar kervanına katıldı. Topu kaptırınca Tolgay rakibine sert müdahalede bulundu.

60. dakikada Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tolgay Arslan yerine oyuna giren isim Jailson oldu.

Galatasaray direği geçemedi

Maçta dakikalar 62'yi gösterdiğinde Galatasaray gole çok yaklaştı ama direği geçemedi. Ceza alanı içinde Onyekuru'dan pası alan Linnes'in şutunda savunmaya çarpan topa Harun müdahale edemedi. Direğin dışına çarpan top kornere çıktı.

Skrtel korkuttu

64'te Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Muslera'yla birlikte topa yükselen Skrtel, Uruguaylı kaleciyle çarpışıp bilinçsiz bir şekilde yere düştü. Sağlık görevlileri hemen sahaya davet edildi.

Onyekuru ağları sarstı

Mücadelenin 66. dakikasında Onyekuru Galatasaray adına skoru 1-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli ortaladı, Harun'u da geçen topa arka direkteki Onyekuru, Moses'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları sarstı. Fenerbahçe, Skrtel'in tedavi nedeniyle kenarda olduğu anlarda 9 kişiyken kalesinde golü gördü.

Mücadelenin 70. dakikasında Skrtel'le gergnilik yaşayan maçtaki tek golün sahibi Onyekuru sarı kartı gören isim oldu.

Eljif Elmas skoru eşitledi

Fenerbahçe derbide skoru 71. dakikada 1-1'e getirdi. Eljif Elmas Sarı Lacivertli ekip adına golü atan isim oldu. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Feghouli'den topu kapan Dirar ceza alanına sokuldu ve pasını çıkardı. Soldado'nun bıraktığı topu kontrol eden Eljif Elmas karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı.

78. dakikada Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Ndiaye yerine oyuna giren isim Sinan Gümüş oldu.

Maçta dakikalar 78'i gösterdiğinde Galatasaray'ın çok adamla yüklendiği anlarda Emre Akbaba sağ çaprazdan orta-şut karışımı bir vuruş yaptı, kaleci Harun'un müdahale edemediği top yandan auta çıktı.

80. dakikada bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine oyuna giren isim İsmail Köybaşı oldu.

Mücadelenin 84.dakikasında Fatih oyuna son müdahalesini yaptı. Feghouli yerine oyuna giren isim Mitroglou oldu.

86. dakikada Galatasaray çok adamla etkili geldi. Feghouli'nin ortasında Onyekuru kafayı vurdu, kale önündeki Diagne'de kalan top sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

Fenerbahçe savunmasını geçemedi

Dev derbide dakikalar 87'yi gösterdiğinde Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası Fenerbahçe savunması topu bir türlü uzaklaştıramadı. Son olarak Emre'nin şutunda savunmadan seken topa Diagne vurmak istedi, savunma pozisyonunu bozarak şut imkanı tanımadı.

90+2. dakikada Fenerbahçe 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Moses yerine oyuna giren isim Alper Potuk oldu.

90+5. dakikada Fenerbahçe'de Soldado, Fernando'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gören isim oldu. İspanyol golcü bu kartla cezalı duruma düştü.

90+9. dakikada Galatasaray son saniyelerde gole çok yaklaştı. Sağ kanattan içeri doldurulan topu İsmail sektirdi, Sinan Gümüş'ün çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı.

Oyuna sonradan giren Sinan Gümüş, rakibine yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

Hakem Ali Palabıyık maçı bitiren düdüğü çaldı ve dev derbi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, stoperde Ryan Donk ve Semih Kaya’yı görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Christian Luyindama ile Süper Lig’de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao’nun yerlerine Fenerbahçe karşısında savunmanın göbeğinde Donk ve Semih Kaya’yı tercih etti.

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahada yer aldı. Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta görev alan futbolculardan Emre Akbaba yedeğe çekilirken, cezası biten Badou Ndiaye bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahaya çıktı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao’nun yerine ise Semih Kaya forma giydi.

Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya, Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne 11’i ile başladı.

Nagatomo ve Mitroglou kadroda

Galatasaray’da sakatlıkları geçen Yuto Nagatomo ve Kostas Mitroglou, derbi maçın 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle son maçlarda takımdan ayrı kalan Nagatomo ve Mitroglou, karşılaşmada yedekler arasında bulundu.

Sarı-kırmızılı takımda bu futbolcuların yarı sıra, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik yedek kulübesinde oturdu.

Fatih Terim ve Hasan Şaş’a küfürlü tezahürat

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli taraftalar, özellikle Hasan Şaş aleyhine uzun süre küfürlü tezahüratta bulundu.

Bu arada maç öncesindeki ısınmada sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giden Hasan Şaş’a, Fenerbahçe tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Atılan pet su şişesini yerden alarak suyu içen Hasan Şaş’ın yanına giden Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, kendisini sarı-kırmızılı oyuncuların bulunduğu yarı sahaya gitmesi için uyardı.

Medya mensuplarından büyük ilgi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 297 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 20’sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Japonya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka ve İspanya’dan da gazetecilerin takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki Galatasaray derbisinde, takımının ilk 11’inde iki değişiklik yaptı. Ülker Stadı’nda oynanan derbide Yanal, geçen hafta MKE Ankaragücü karşısındaki 11’inden biri zorunlu iki ismi değiştirdi. Yanal, Mauricio Isla’nın yerine Mathieu Valbuena, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici’nin yerine ise Eljif Elmas’ı ilk 11’de sahaya sürdü.

Kalede Harun Tekin’i oynatan Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Martin Skrtel, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal ve Tolgay Arslan’a görev veren Yanal, kanatlarda Valbuena ile Victor Moses’i oynattı. Santrfor arkasında Eljif Elmas görev yaparken, ileri uçta Roberto Soldado forma giydi.

Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Isla, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Andre Ayew, Miha Zajc, Jailson Marques Siqueira, Roman Neustaedter ve Sadık Çiftpınar oturdu.

Bakan Kasapoğlu derbiyi izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbi maçı izledi. Kasapoğlu, protokol tribününde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selim Soydan ile Galatasaray’ın eski futbolcusu Yılmaz Gökdel’le oturdu. Öte yandan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da karşılaşmayı takip etti.

Volkan Demirel 13 yıl sonra yedek

Fenerbahçe’de kaleci Volkan Demirel, Kadıköy’deki Galatasaray derbilerinde 13 yıl sonra yedek kulübesinde oturdu. Volkan Demirel’in Kadıköy’deki son yedek kaldığı Galatasaray derbisi 22 Nisan 2006’da oynanmıştı. O karşılaşmada Fenerbahçe kalesini Rüştü Reçber korumuştu. Daha sonra Kadıköy’deki 14 maçın tamamında Volkan Demirel oynamıştı.

Dirar sağ bekte, Elmas ilk 11’de

Teknik direktör Ersun Yanal, sağ bek tercihini Dirar’dan yana kullandı. Isla’yı yedek kulübesine çeken Yanal, bu bölgede Dirar’ı oynattı. Ersun Yanal, genç futbolcu Eljif Elmas’ı da kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici’nin yerine sahaya sürdü. Eljif Elmas, 2 maç aranın ardından ilk 11’de sahaya çıktı.

Tek eksik Mehmet Ekici

Fenerbahçe’de derbi öncesi tek eksik futbolcu Mehmet Ekici oldu. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.

Serdar Aziz eski takımına karşı

Fenerbahçe’nin devre arasında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele etti. Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye geçen Serdar, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de görevlendirildi. Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide de Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.

Alex ve takım arkadaşları derbide

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ve sarı-lacivertli formayı giydiği dönemdeki takım arkadaşları, derbiyi birlikte izledi.

Alex’in yanı sıra eski Fenerbahçeli futbolcular Stephen Appiah, Mehmet Aurelio, Fabio Luciano, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Ali Güneş, Serdar Kulbilge de derbiyi tribünden takip etti.

Can Bartu anıldı

Karşılaşma öncesinde, 83 yaşında vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu anıldı.

Okul açık kale arkası tribününde Can Bartu’nun dev bir posteri açıldı. Posterde Can Bartu’nun bir elinde futbol, bir elinde ise basketbol topu bulundu. Posterin altına ise "Sinyor Can Bartu" pankartı asıldı.

Fenerbahçeli oyuncular da sahaya "Can’ımız, ebediyen kalbimizdesin." pankartıyla çıkarken, Galatasaraylı taraftarlar da "Mekanın cennet olsun Can Bartu." pankartı açtı.

Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda ise iki takımın futbolcuları ve taraftarlar Can Bartu’yu alkışladı.

İki takım futbolcuları ısınmaya hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların giydiği tişörtün üstünde Can Bartu’nun fotoğrafı yer alırken, Galatasaraylı futbolcuların, arkasında sonsuzluk işareti olan tişörtlerinin önünde ise Can Bartu ile sarı-kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay’ın fotoğrafı bulundu.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar stadın tamamını doldurarak takımlarına büyük destek verdi.

Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde dev bir "Lacivert ve sarı, Fenerbahçe bu alemin kralı" pankartını, ellerindeki sarı-lacivert kartonları kaldırarak açtı. Stadın dört bir yanından da makinelerle konfeti şov yapıldı.