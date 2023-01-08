Süper Lig 'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe , sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti.

Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıyan goller; 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 86. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray, 17 maç sonunda 39 puana ulaşarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Sarı-Lacivertliler, bu yenilgi ile 17 maç sonunda 35 puanda kalmış oldu.





Maçtan dakikalar

3. dakikada Diego Rossi'nin pasında savumanın arkasına hareketlenen Bright Osayi-Samuel'in sağ çizgiden içeri çevirdiği topu altı pasta Victor Nelsson uzaklaştırdı.

Fenerbahçe etkili geldi!

9. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası hızlı çıkan Fenerbahçe, rakibini 4'e 2 yakaladı. Joshua King'in pasında sağ kanatta topla buluşan Michy Batshuayi, topu Diego Rossi'ye bırakırken son anda yetişerek araya giren Sacha Boey, Uruguaylı futbolcuya karşı karşıya pozisyonda vuruş şansı vermedi.

SARI KART | 11. dakikada Sacha Boey'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ı arkadan yaptığı müdahale ile durduran Gustavo Henrique, sarı kart gördü.

Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncular, yoğun kırmızı kart itirazında bulundular.

Top ağlara gitti ama ofsayt...

14. dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyona ilişkin serbest vuruşu ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandı. Sergio Oliveira'nın sert şutunu Altay Bayındır çıkarırken dönen topta Victor Nelsson'un kafa vuruşunu Abdülkerim Bardakcı, ağlara gönderdi fakat ağlara giden top, ofsayt nedeniyle gol geçerliliği taşımadı.

Bir kez daha ofsayt

16. dakikada bu kez savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi fakat ağlara giden top, bir kez daha ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.

17. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Diego Rossi'nin ceza sahası ön çizgisinden karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

22. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan Dries Mertens ile kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

SARI KART | 26. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey, oyun durduktan sonra topu sertçe yere vurduğu için ve Sergio Oliveira da aynı pozisyondaki hakemle diyalogundan dolayı sarı kart gördüler.

Galatasaray'dan öne geçme şansı

28. dakikada Attila Szalai'nin ayağının kayması sonucunda sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın kale alanı üzerinde uygun pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Sergio Oliveira perdeyi açtı!

GOL | 32. dakikada Galatasaray'ın Dries Mertens ile sol kanattan kullandığı korneri ön direkte Bright Osayi-Samuel, uzaklaştırırken arka direkte Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruş, Sarı-Kırmızılıları öne geçirdi: 0-1.

SARI KART | 34. dakikada sol kanatta topla hareketlenen Joshua King'e müdahalesi sonrası Galatasaray'da Victor Nelsson, sarı kart gördü.

Muslera'dan üst üste kurtarışlar

36. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun uzun pasına hareketlenen Michy Batshuayi, Abdülkerim Bardakcı ile olan mücadelesini kazanıp sol çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı fakat Fernando Muslera, gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı korner sonrası topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in pasında Willian Arao'nun vuruşunda top, Joshua King'e de altı pasta dokunuş şansı vermeyen Fernando Muslera'da kaldı.

41. dakikada sağ kanatta Michy Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Willian Arao'nun kontrolü sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruş, auta gitti.

45+2. dakikada savunmanın arkasına sarkarak sol kanatta topla buluşan Dries Mertens'in ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş Gustavo Henrique'ye çarparak kornere gitti.

45+5. dakikada ikili mücadele sonrası Bright Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan tartışmayı maçın hakemi Halil Umut Meler, olayın yaşandığı noktaya gelerek sonlandırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

SARI KART | İlk yarının bitimiyle birlikte itirazdan dolayı sarı kart gören Dries Mertens, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin yerine Lincoln oyuna dahil oldu.

46. dakikanın ilk saniyelerinde Attila Szalai ile olan ikili mücadelesini kazanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşunu Altay Bayındır kurtardı.

51. dakikada Fenerbahçe'de rakiplerinden sıyrılarak sol kanattan ceza sahası içine giren Joshua King'in çevirdiği topu altı pasta Victor Nelsson uzaklaştırdı.

53. dakikada Joshua King'in bıraktığı topta Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

56. dakikada Miguel Crespo'nun sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Lincoln'e atmak istediği tehlikeli top, takım arkadaşı Diego Rossi'nin müdahalesi ile Fernando Muslera'ya gitti.

62. dakikada Sacha Boey'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Milot Rashica'nın kale alanına çevirdiği topta vuruş şansını yakalayamayan Barış Alper Yılmaz, rakibine faul yaptı.

64. dakikada rakip ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş şansı elde eden Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın şutu, barajdan döndü.

Altay'dan ikinci gole izin yok

66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın yanındaki Dries Mertens'e topu bırakması sonrası Belçikalı oyuncu, ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı fakat Altay Bayındır, gole izin vermedi.

Bu kez de Muslera sahnede

67. dakikada kalabalık gelen Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin pasında kale alanı sağ çaprazda topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Fernando Muslera çıkardı.

Jorge Jesus'tan üç değişiklik birden

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 70. dakikada Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Diego Rossi ve Miguel Crespo oyundan çıkarlarken Enner Valencia, İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc oyuna girdiler.

Okan Buruk'tan da hamle geldi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 70. dakikada Galatasaray'da Dries Mertens ve Milot Rashica kenara gelirlerken Lucas Torreira ve Yunus Akgün oyuna dahil oldular.

SARI KART | 75. dakikada topla hareketlenen rakibi Enner Valencia'yı çekerek durduran Berkan Kutlu, sarı kart gördü.

Mauro Icardi oyunda

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 76. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kenara gelirlerken Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldular.

77. dakikada Fenerbahçe'de rakip ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Joshua King'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

Asist Icardi, gol Kerem!

GOL | 78. dakikada savunma arkasına atılan topta ilk anda kontrolü gerçekleştiremeyen Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'nin pasında Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

KIRMIZI KART | 86. dakikadaki VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Leo Dubois'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

SARI KART | 87. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia, sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90+1. dakikada Fenerbahçe'de Willian Arao'nun yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

90+1. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mauro Icardi'nin kafayla ters dokunuşu, kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

GOL | 90+10. dakikada çıkarken Serdar Dursun'un hatalı pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı: 0-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Miha Zajc, Emre Mor, Enner Valencia, Serdar Dursun

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Emin Bayram, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir, Mauro Icardi



