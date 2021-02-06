(ÖZET) Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 24. haftanın en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe Kadıköy'de Ülker Stadı'nda Galatasaray 'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz ve bir o kadar da futbol kalitesinden uzak olan maçın ikinci yarısında 52. dakikada Mostafa Mohamed Sarı Kırmızılılar'ı 1-0 öne geçirdi. Mısırlı oyuncu ceza alanı dışında Serdar Aziz'e attığı şık çalımın ardından çok güzel vurdu ve Altay'ı avladı.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe rakibi karşısında baskı kursa da bu baskı pozisyon üretmedi. 74'te duran topta Ozan Tufan'ın kafayla attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. 9 dakikalık uzatmada da Sarı Lacivertliler basıkısına rağmen bir türlü rakip kalede tehlike yaratamadı ve kazanan Galatasaray oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Mücadeleden dakikalar...

İLK TEHLİKE FENER'DEN!

3' Karşılaşmadaki ilk pozisyon ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Caner Erkin'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Mbwana Samatta, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve kalesini terk eden Fernando Muslera'yı geçti. Samatta'nın çaprazdan boş kaleye şutu farklı derecede auta gitti

11' Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutu yandan auta gitti.

İlk yarım saat geride kaldı, iki takımın da önemli bir gol pozisyonu yok.

30. dakika itibariyle isabetli pas sayıları

Fenerbahçe: 60

Galatasaray: 120

33' Valencia'nın ortasında Osayi yakın mesafeden vurdu. Top, auta gitti.

39' Maçtaki ilk isabetli şut 39. dakikada geldi. Sosa'nın şutunu Muslera kurtardı.

MUSLERA İNANILMAZ ÇIKARDI!

40' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Caner Erkin'in ortasında Samatta yakın mesafeden kafayı vurdu, yine Muslera kurtardı!

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Galatasaray gole çok yaklaştı! Ceza alanı içinde Onyekuru'nun çaprazdan şutunu Altay ayaklaryla çıkardı.

MOSTAFA MOHAMED ATTI, G.SARAY ÖNDE!

Galatasaray Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza alanı dışında Serdar Aziz'e vücut çalımı atan Mısırlı oyuncu yerden düzgün vurdu ve Altay'ı avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

71' Osayi Samuel inanılmaz bir süratle gitti, hem Saracchi'yi hem Marcao'yu geçti ama şutunu Muslera kurtardı.

OZAN'IN GOLÜ İPTAL!

74' Ozan Tufan'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Duran topta Mesut Özil ortaladı, Ozan kafayla güzel bir gol attı ancak VAR'ın ofsayt uyarısıyla gol iptal edildi.

Fenerbahçe - Galatasaray 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Mesut, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama





Sınırdakiler

Fenerbahçe’de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir’i mağlup etti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.