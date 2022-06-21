(ÖZET) Fenerbahçe - FC Shkupi maç sonucu: 2-2

Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, kamp için Türkiye'yi seçti. İş insanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu takım, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turundan başlayacak. 17 Haziran'dan bu yana Abant'ta sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Kuzey Makedonya temsilcisi, verimli geçen kampta hazırlık maçları da yapıyor. Abant'ta Arnavutluk şampiyonu Tiran ile oynayan FC Shkupi, bugün de Samandıra'da Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Sarı-Lacivertliler de Jorge Jesus yönetiminde ilk maçına çıkarken, yeni transferler de ilk kez şans buldu. Kanarya tempo olarak iyi bir görüntü verse de Makedon ekibinin forveti Sunday Adetunji'nin gollerine engel olamadı. 13'te Nijeryalı forvet attı, 16'da yeni transfer Lincoln Henrique cevap verdi, ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Adetunji bir kez daha sahneye çıksa da son sözü 83'te Muhammed Gümüşkaya söyledi ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

SAHA: Samandıra Can Bartu

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Göktuğ Hazar Erel

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan Can, Bruma, Lincoln, Berisha

SHKUPI: Naumovski, Brdarovski, Senghor, Margcelashvili, Sheji, Inacio, Zlatkov, Alvarez, Hamidi, Danga, Sunday

GOLLER: Dk.16 Lincoln, Dk.82 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe) - Dk.13 ve Dk. 47 Sunday (Shkupi)

SARI KARTLAR: Inacio, Sheji (Shkupi)

İKİNCİ YARI ERTUĞRUL DIŞINDA TAKIM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, Shkupi maçının ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı. Sarı-lacivertlilerde Crespo, Lincoln, Osayi-Samuel, Novak ve Berisha'nın yerine Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Valencia, Çağtay Kurukalıp ve Samatta dahil oldu. Mücadelenin 57'nci dakikasında ise 5 oyuncu daha değişti. Serdar Aziz, Lemos, Gustavo, İrfan Can ve Bruma'nın yerlerine Yiğit Efe İncedemir, Tisserand, Meyer, İsmail Yüksek ve Arda Okan Kurtulan forma giydi. Jesus, ikinci yarıda kaleci Ertuğrul dışında tüm oyuncuları değiştirdi.

ÇAĞTAY KURUKALIP SAKATLANDI

Karşılaşmanın 67'nci dakikasında ise Çağtay Kurukalıp, sakatlanarak oyundan çıktı. Çağtay'ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu.

JESUS'TAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, para atışında avantajlı kalenin kendilerinde olmasına rağmen rakip takıma verilmesini istedi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 18.00'de başlayan maçta para atışında kale Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Ancak Jesus, güneşten dolayı misafir takıma centilmenlik için güneşten etkilenmeyen kalenin verilmesini talep etti.

BRUMA VE LINCOLN İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Bruma ile Lincoln, ilk hazırlık maçına çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin Shkupi ile oynadığı hazırlık maçında yeni transferler Bruma ile Lincoln, Fenerbahçe forması giydi. İki oyuncu da ilk yarıda sergiledikleri performansla beğenileri toplarken Lincoln kaydettiği golle ön plana çıktı.

BAŞKANLAR MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Shkupi ile oynadığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Shkupi Başkanı Olgun Aydın ve Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet takip etti. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Ahmet Ketenci de Samandıra'da karşılaşmayı izledi.

Öte yandan Shkupi Başkanı Olgun Aydın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 1907 numaralı, futbolcuların ve kendisinin imzaladığı formayı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ilk kez Sarı-Lacivertli formayla sahada...

GOL!

13' Shkupi yıldız golcüsü Sunday Adetunji'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor.

GOL!

16' Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi... Yeni transfer Lincoln, Sarı-Lacivertliler'i beraberliğe taşıyor: 1-1.

Sarı-Lacivertliler'in bir diğer yeni ismi Lincoln Henrique ilk maçında ilk golünü attı, kendisini ilk tebrik eden isim Miguel Crespo oldu.

İlk devre sona erdi.





46' İkinci yarı başladı.

GOL!

47' Sunday Adetunji bir kez daha sahnede ve Skhupi yeniden öne geçiyor... Skor 2-1!

GOL!

83' Giresunspor'dan kiradan dönen Muhammed Gümüşkaya atıyor ve skora yeniden denge geliyor: 2-2.

90' Mücadele sona erdi.

Fenerbahçe'nin 11'i: Ertuğrul, Lemos, Serdar, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Berisha