(ÖZET) Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maç sonucu: 5-4

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0'la geçerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe , lige döndü ve 9. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 90 dakika adeta nefesleri kesti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada tempo bir an olsun düşmedi, ağlar 9 kez sarsılırken, 3 de penaltı kararı verildi.

9. dakikada Miguel Crespo ile öne geçen Fenerbahçe, art arda yediği gollerle bir anda geriye düştü. Gümrük, 16. dakikada Fabio Borini, 24. dakikada Jean Kouassi ile golleri buldu. 28. dakikada ağları sarsan Enner Valencia, ilk yarının skorunu belirledi.

Gol yağmuru 2. yarıda da devam etti. 62. dakikada penaltıda hata yapmayan Ekvadorlu forvet, skoru 3-2'ye getirdi. Rakibine hemen cevap veren konuk takım, 66. dakikada Borini'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

73. dakikada VAR kontrolü sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Valencia, Viviano'nu avlayarak takımını bir kez daha öne geçirdi ve hat-trick yaptı. Yıldız oyuncu, Soldado'nun ardından 5 yıl sonra ligde ilk hat-trick yapan Fenerbahçeli oyuncu olmayı başardı.

73. dakikada oyuna Salih Dursun'un yerine giren, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Burak Kapacak, attığı kafa golüyle skoru 4-4'e getirdi.

88. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, skor perdesini kapatan isim oldu. 90+5. dakikada Karagümrük ağlarını sarsarak skoru 5-4'e getiren Belçikalı forvet, takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

Sezonun en gollü maçını kazanmayı başaran Jorge Jesus'un öğrencileri, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı, 17 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti. 5 maçtır kazanamayan Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük ise 6 puanla 17. basamakta, ateş hattında kaldı.

Maçtan dakikalar:

6' İsmail Yüksek'in uzun topuna yükselen Valencia, kafayla İrfan Can'a indirdi. Yıldız oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan sekti, direğin yanından kornere çıktı. Kullanılan korderde Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.

GOL | 9' Fenerbahçe, Miguel Crespo ile öne geçti. Orta alanda kazandığı topu ceza sahasına yakın bölgeye giren ve kendisine şut açısı yaratan Portekizli orta sahanın vuruşunda Viviano'nu geçen top ağlarla buluştu.

16' GOL | Sağ kanatta topla buluşan Colley, ceza sahasına ortasını yaptı. Kaleye yakın mesafede topla buluşan Fabio Borini, iyi dönerek vuruşunu yaptı, top Altay'ın parmaklarının ucundan sekerek ağlara gitti.

23' Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından attığı şutta top Biraschi'den döndü.

GOL | 24' Karagümrük, geriye düştüğü maçta öne geçti. Szalai'den kurtulan Borini, savunma arkasına koşu yapan Kouassi'yi topla buluşturdu. Altay'la karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu, yerden yaptığı sert vuruşla golü buldu. 1-2

27' Karagümrük'te Salih Dursun, Joao Pedro'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 28' Kadıköy'de gol yağmuru. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lincoln, Salih Dursun'dan sıyrıldı, çizgiden ortasını yaptı. Kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yapan Valencia, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

32' Sağ kulvarı etkili kullanan Osayi'nin yaptığı ortaya arka direkte Valencia hareketlendi. Ekvadorlu forvetten önce topa dokunan Salih, çok kritik bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi.

32' Joao Pedro, hızlı hücumda topu Valencia'ya kazandıramadı ve Sarı Lacivertliler önemli bir ataktan faydalanamadı.

34' Karagümrük'te Fabio Borini, savunma arkasına sarkan Jean Kouassi'ye pasını aktarmayı düşündü ancak Fenerbahçe savunması izin vermedi.

41' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Emre Mor ceza sahası dışından şansını denedi ama top Davide Biraschi'den döndü.

45' İrfan Can Kahveci'nin arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşu direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52' Fatih Karagümrük'te Magomed Ozdoev, Davide Biraschi ile çarpışmasının ardından sağlık ekipleri sahaya girdi. Burnunda kanama olan Ozdoev, tedavisi sonrası bir süre oyuna devam etmek istedi ancak kendini denemesinin ardından yerini Lawrence'a bıraktı.

55' Fenerbahçe'de Crespo, Borini'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 62' Soldan İrfan Can ile Emre'nin paslaşmasında Caner Erkin araya girdi. Hakem Atilla Karaoğlan Caner'in topu eliyle kestiği kararına vardı ve tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

GOL | 65' Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini, ceza sahasında Altay Bayındır'ın müdahalesiyle yerde kaldı, Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Tecrübeli hücumcu, topu ve kaleci Altay'ı ayrı köşelere göndererek kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak eşitliği getirdi.

72' Karagümrük'te sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Ebrima Colley, yerini Steven Caulker'a bıraktı. Burak Kapacak ise Salih Dursun'un yerine oyuna dahil oldu.

GOL | 73' Enner Valencia'nın ceza sahası içerisinde attığı şutta top Lawrence'tan döndü. Oyunu devam ettiren Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve Lawrence'ın topa elle dokunduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. Nijeryalı oyuncu, sarı kart görürken topun başına Valencia geçti. Ekvadorlu golcünün penaltısında top ağlarla buluştu.

75' Karagümrük'te Borini, sağ kanattan hareketlenen Burak'ı düşündü ama Lincoln araya girdi ve tehlikeyi önledi.

76' Fenerbahçe'de Emre Mor'un yerine Diego Rossi, Lincoln Henrique'nin yerine ise Ezgjan Alioski oyuna dahil oldu.

79' Karagümrük'te Borini, Joao Pedro'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

82' Karagümrük'te Mbaye Diagne, Otabek Shukurov'un yerine oyunda.

GOL | 83' Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı taç atışında savunmadan çıkan Caulker, topu arka direğe indirdi. Szalai'den seken topta Burak Kapacak'ın yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu, skor 4-4'e geldi.

86' Burak Kapacak'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Diagne gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

87' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Emiliano Viviano gole izin vermedi.

88' Fenerbahçe'de İrfan Can ve Joao Pedro oyundan çıktı. Serdar Dursun ile Michy Batshuayi oyunda.

90+2' Michy Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topu önünde bulan Rossi, yerden sert bir vuruş yaptı, Viviano son anda topu çelmeyi başardı.

GOL | 90+5' Szalai kendi yarı alanından uzun vurdu ve top savunma arkasına sarkan Batshuayi'ye geldi. Topu iyi kontrol eden Belçikalı forvet, ceza sahası içerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları sarstı.





Nefesleri kesen karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-4'lük üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Lincoln Henrique (Dk.76 Alioski), İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk.88 Serdar Dursun), Emre Mor (Dk.76 Rossi), Valencia (Dk.90+10 Serdar Aziz), Pedro (Dk.88 Batshuayi)

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun (Dk.73 Burak Kapacak), Biraschi, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk.52 Lawrence), Jimmy Durmaz, Shukurov (Dk.83 Diagne), Kouassi, Borini, Colley (Dk.72 Caulker)

GOLLER: Dk. 9 Crespo, Dk. 28, Dk.62 (P) ve Dk.73 (P) Valencia, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe) - Dk.16 ve Dk. 65 (P) Borini, Dk. 24 Kouassi, Dk. 83 Burak Kapacak (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Crespo, (Fenerbahçe) - Salih Dursun, Shukurov, Lawrence, Borini, Andrea Pirlo (Teknik direktör) (Fatih Karagümrük)