(ÖZET) Fenerbahçe - Erzurumspor maç sonucu: 3-1

3 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor'u ağırladı. Muhteşem bir ilk 45 dakika geçiren, ikinci yarıda ise skoru koruyan Emre Belözoğlu'nun ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Erzurumspor engelini aşan ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'la arasındaki 5 puanlık farkı korudu.





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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; Jose Sosa (6' P), Enner Valencia (12') ve Dimitrios Pelkas'tan (14') geldi. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yılmaz Vural'lı Dadaşlar'ın Özgür Sert'le (81') bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7. maçta 5. galibiyetini alan Kanarya, 76 puanla 2. sırada yer aldı. 37 puanı bulunan Erzurumspor ise 19. basamakta düşme hattında kaldı.

ERZURUMSPOR'UN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. Omolo'nun kaybettiği top sonrası Mert Hakan, atağı başlattı. Milli oyuncunun ara pasına hareketlenen Valenica, Szumski ile karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren Ekvadorlu, tecrübeli kaleciyi geçemedi.

⚽ GOL | 6' Dönen topu Mesut Özil, bekletmeden ceza sahasının hemen dışındaki Mert Hakan'a gönderdi. Mert Hakan'ın vuruşunda Omolo'dan seken top Valencia'nın önünde kaldı. Golcü futbolcunun vuruşu Erzurumsporlu Gökhan'dan döndü. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından penaltı bekledi. Mete Kalkavan, VAR'da pozisyonu izledikten sonra Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi, Gökhan'a sarı kart gösterdi. Topun başına geçen Sosa, net bir vuruşla Szumski'yi avladı ve Fenerbahçe öne geçti.

6' İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mesut Özil'in içeriye çevirmek istediği topu savunma uzaklaştırdı.

7' Mesut Özil'in ara pasında Erzurumspor ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutu kaleci Szumski'de kaldı.

11' Murat Uçar'ın çevirdiği topu Fenerbahçe ceza sahasında kontrol eden Oltan, Tisserand'ı geçemedi. Oltan'dan önce topa dokunan Kongolu, tehlikeyi önledi.

⚽ GOL | 12' Mesut Özil'in pasıyla orta saha çizgisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir asist yaptı ve Valencia ceza sahasında topla buluştu. Szumski'yi geçen Valencia, çaprazdan boş kaleye topu gönderdi ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

⚽ GOL | 14' Kadıköy'de Fenerbahçe fırtınası esiyor. 2 dakika öncesi gol atan Valencia, bu sefer asist yaptı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

18' Mesut Özil'in ayağının dışıyla verdiği pasa ceza sahasının solundan bindiren Valencia hareketlendi. Murat Uçar'dan seken top kaleci Szumski'de kaldı.

23' Erzurumspor'da Novikovas'ın çok uzaklardan yaptığı şut denemesi başarısız oldu ve top farklı şekilde auta çıktı.

26' Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Novikovas, sağ kanattan bindiren Obertan'a pasını aktardı. Obertan'ın yerden çevirdiği sert topa son anda dokunan Tisserand, tehlikeyi önleyen isim oldu. Harun Tekin pozisyon sonrası takım arkadaşını tebrik etti.

28' Obertan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına doğru gönderdiği topa Omolo gelişine bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

41' Sağ kanattan hareketlenen Novikovas'ın yerden ceza sahasına doğru çıkarttığı topa Oltan dokundu. Harun, üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

44' Hızlı gelişen Erzurumspor atağında Murat Uçar'ın pasıyla Cenk Ahmet savunmanın arkasına sarkmak istedi. Harun Tekin, kalesini zamanında terk etti ve topu kontrol etti.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ülker Stadı'nda ikinci yarı başladı.

🔄 Yılmaz Vural ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Novikovas'ın yerine Rashani, Omolo'nun yerine Özgür oyunda.

49' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'ya faul yapan Rashani, sarı kart gördü.

51' İrfan Can'ın ara pasına hareketlen Ozan Tufan, Leo'dan kurtuldu, çizgiden ortasını yaptı. Son anda araya giren ve Valencia'dan önce topa dokunan Hasan, tehlikeyi uzaklaştırdı.

54' Obertan'ın aşırtma pasına Oltan hareketlendi. Tehlikeyi sezen Harun, kalesinden çıktı ve topu kontrol etmeyi başardı.

56' Fenerbahçe 4. gole çok yaklaştı. Tek paslarla Erzurumspor yarı sahasına giren Kanarya'da Ozan Tufan, bekletmeden topu içeri çevirdi. Boş durumda olan Valecia, istediği vuruşu yapamadı.

61' Boumal'ın pasıyla topla buluşan Rashani, sol kanattan kaleye yöneldi. Açıyı bulan Rashani'nin yaptığı şut farklı şekilde auta çıktı.

🔄 63' Erzurumspor'da Ricardo Gomes, teknik direktör Yılmaz Vural'ın bütün uğraşlarına rağmen oyuna girmeyi kabul etmedi. Vural, oyuncusunu ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca Butko'yu oyuna aldı.

69' Rashani'nin pasına hareketlenen Oltan, Harun'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. İlk olarak penaltı noktasını gösteren Mete Kalkavan, yardım cı hakemim bayrağını kaldırması sonrası ofsaytı gösterdi.

🔄 70' Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine Osayi Samuel, Mert Hakan'ın yerine Samatta oyunda.

80' Sağ koridoru çok iyi kullanan Ozan Tufan, ceza sahasına ortasını gönderdi. Valencia'nın yaptığı kafa vuruşu, direğin hemen yanından auta çıktı.

⚽ GOL | 81' Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. İkinci yarının başında oyuna giren Özgür, Obertan'ın pasına gelişine vurdu ve topu ve ağları gönderdi. 20 yaşındaki oyuncu, Süper Lig kariyerindeki ilk maçında gol sevinci yaşadı.

82' Erzurumspor, ikinci gole çok yaklaştı. Butko'nun ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan, kafa vuruşunu yaptı, Harun'u geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.

87' Erzurumspor savunmasının hatasında topla buluşan Pelkas, Osayi Samuel'e pasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Samuel'in şutu Szumski'den döndü.

🔄 88' Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine Gustavo oyunda.

87' Szalai'nin sol kanattan ortasında Valencia arka direkte topu içeriye doğru havalandırdı. Tisserand yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top Szumski'de kaldı.

90+2' Sağ kanattan sıfıra inen Ozan'ın içeriye çevirdiği topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda Hasan'dan seken topa Samatta dokundu. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

90+3' Ozan Tufan, çalımlarla ceza sahası yayına sokulup şutunu çekti. Szumski gole izin vermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan 90 dakika Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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STAT: Ülker

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

FENERBAHÇE: Harun, Szalai, Tisserand, Caner (Dk.62 Novak), Ozan, Sosa, Mert Hakan (Dk.70 Samatta), İrfan Can, Mesut (Dk.71 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk.88 Gustavo), Valencia

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo (Dk.46 Özgür), Boumal, Obertan, Novikovas (D.46 Rashani), Cenk Ahmet (Dk.61 Butko), Oltan

GOLLER: Dk. 6 Sosa (P), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas (Fenerbahçe) - Dk. 81 Özgür Sert (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Rashani, Murat (BB Erzurumspor)