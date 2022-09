(ÖZET) Fenerbahçe-Dinamo Kiev maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bugün oynanan karşılaşmalar ile başladı. B Grubu'nda ilk maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Temmuz’da oynanan maçlar sonunda Ukrayna temsilcisine elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Jorge Jesus ve öğrencileri, Kadıköy'ü tıklım tıklım dolduran taraftarlarının da desteği ile bu sefer rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan mücadelenin ilk bölümünde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev sert fauller ile Fenerbahçe'yi durdurmaya çalıştı. Taraftarlarının desteğini arkasına alan Sarı-Lacivertli ekip 35. dakikada Gustavo Henrique ile 1-0 öne geçti ve devreye önde girdi. İkinci yarının 64. dakikasında ise Dinamo Kiev, Tsygankov'un golüyle eşitliği sağladı. Maçın uzatma bölümünde ise sahneye yeni transfer Batshuayi çıktı. Belçikalı futbolcu 90+3. dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi.

Grubun diğer karşılaşmasında Fransız temsilcisi Rennes, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9'| Dinamo Kiev sert fauller ile Fenerbahçe'yi durdurmaya çalışıyor. Sol kanatta topla buluşan Alioski, Kedziora'nın müdahalesi ile yerde kaldı, maçın hakemi faul kararı verdi. Fenerbahçe tribünleri hakemin kart göstermemesine tepki gösterdi.

12'| Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Joao Pedro, Dubinchak'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Tamas Bognar faul düdüğünü çaldı ve Dubinchak'ı uyardı.

17'| Oleksandr Syrota'nın pas hatasında orta alanda topla buluşan Willian Arao tek pasta Joao Pedro'yu görmek istedi. Tecrübeli futbolcu topa yetişemedi.

21'| Sağ kanatta topu kapan Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına yöneldi. Son anda araya giren Dinamo Kiev savunması pozisyonu engelledi.

25'| Fenerbahçe gole yaklaştı! Kornerde yaşanan karambolde Szalai'nin şutu Buschan'dan sekti, pozisyonun devamında Henrique kale ağzından topa vuramadı.

Fenerbahçe öne geçti

GOL | Fenerbahçe 35. dakikada Gustavo Henrique ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan Diego Rossi'nin kullandığı kornerde topa yükselen Gustavo Henrique kafa vuruşunda, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

40'| Miguel Crespo'nun indirdiği topla sağ kanatta buluşan Ferdi Kadıoğlu, arka direkteki Gustavo Henrique'ye pasını gönderdi. Henrique'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

47'| Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta önde baskıyla topu kazanan Diego Rossi ceza sahasına doğru topu gönderi. Joshuıa King'in gelişine vuruşunda, top savunmada kaldı.

52'| Paslaşarak kullanılan korner vuruşunun ardından Dubinchak ortasını yaptı. Kale önünde Garmash kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

58'| Orta alanda topla buluşan Jaoo Pedro, savunma arkasına hareketlenen Diego Rossi'ye pasını aktarmak istedi. Kaleci Buschan kalesini terk edip topu uzaklaştırdı.

Dinamo Kiev eşitliği sağladı

GOL | Dinamo Kiev, 64. dakikada Tsygankov'un golüyle eşitliği sağladı. Sol kanattan Buyalskiy'in yaptığı ortada Viktor Tsygankov, gelişine vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

71'| Dinamo Kiev etkili geldi. Volodymyr Shepelev'in ortasında Vitaliy Buyalskiy kafa vuruşunu yaptı. Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.

78'| Sol kanattan topla buluşan Enner Valencia, dip çizgiye inmek istedi. Kedziora araya girerek topu taca gönderdi.

85'| Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, çizgiye koşu gösteren Mert Hakan'a oynamak istedi. Dinamo Kiev savunması topu kornere gönderdi.

GOL | Fenerbahçe 90+3. dakikada Batshuayi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kullanılan uzun taçta Gustavo Henrique'nin indirdiği topu arka direkte Michy Batshuayi ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.

Dinamo Kiev: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy

Fenerbahçe’de tek değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Kayserispor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü.

Kiev karşısında kalede Altay Bayındır'a şans veren Jesus, 3'lü savunmada Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'i görevlendirdi. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Ezgjan Alioski görev alırken, orta ikilide Willian Arao ve Miguel Crespo oynadı. Portekizli teknik adam, hücumdaki üçlüsünü ise Diego Rossi, Joshua King ve Joao Pedro'dan oluşturdu.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.

6 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Mauricio Lemos, Filip Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun da listeye alınmadı.

Batshuayi ilk kez kadroda

Fenerbahçe 'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin son günlerinde sarı-lacivertli takıma katılan Batshuayi, Avrupa listesine eklenmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Serdar Aziz kadroya döndü

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığının ardından Dinamo Kiev maçıyla kadroya döndü.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçının ilk maçında sakatlanan Aziz, 51 gün sonra yine Ukrayna ekibi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe taraftarından koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise ‘Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ yazısı yer aldı.