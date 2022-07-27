(ÖZET) Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç sonucu: 1-2

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda golsüz eşitlikle biten ilk maçın rövanşında Mircea Lucescu'lu Dinamo Kiev’i konuk etti. Uzun bir süre sonra Kadıköy'de yaklaşık 50 bin taraftarının önünde sahaya çıkan Kanarya, normal süresi 1-1'lik eşitlikle geçen mücadeleden uzatma bölümünde yediği gol ile 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Devler Ligi'nde veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşmiş oldu.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kapalı gişe olarak oynanan mücadeleye Fenerbahçe oldukça etkili başladı. Art arda pozisyonlar bulan Sarı-Lacivertli ekip adeta Ukrayna temsilcisini yarı sahasında hapsetti. Ancak etkili pozisyonlara rağmen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık eşitlikle devreye girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe olsa da İsmail Yüksek'in 53. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalması ile Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Bunun ardından Ukrayna ekibi, 57. dakikada Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertli ekip mücadelenin 70. dakikasında ise Enner Valencia ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-Lacivertli ekip 89. dakikada ise Attila Szalai ile skora dengeyi getirdi. Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümünde Dinamo Kiev'den Karavaev'in attığı gol ile Ukrayna temsilcisi yeniden öne geçti ve mücadeleyi kazandı.

Maçtan dakikalar

2'| Fenerbahçe maçın ilk dakikalarında etkili geldi. İsmail Yüksek'in uzaktan şutunda topu önünde bulan Diego Rossi'nin vuruşu direğin yanından auta gitti.

7'| Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Willian Arao'nun ara pasıyla boş alan bulan Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan vuruşu savunmada kaldı.

Gol geçerlilik kazanmadı

10'| Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Ferdi Kadıoğlu, savunma arkasına hareketlenen Enner Valencia'ya pasını gönderdi. Ceza sahasına yönelen Valencia, arka direkteki Joshua King'e pasını aktardı. Topa dokunan King ağları havalandırdı ancak maçın hakemi önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesi ile golü iptal etti.

15'| Fenerbahçe yine etkili geldi! Diego Rossi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya kafayı vuran Valencia'nın şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

17'| İrfan Can Kahveci'nin pasında Valencia'dan seken topu önünde bulan Diego Rossi, sağ çaprazdan sert vurdu, top üstten auta çıkıtı.

Fenerbahçe direğe takıldı

20'| Fenerbahçe tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başında geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top direkten döndü.

22'| Fenerbahçe, üst üste iki kez gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Joshua King'in kaleye şutu Valencia'nın önünde kaldı. Valencia'nın vuruşunu kaleci çizgi üzerinden çıkardı.

27'| Attila Szalai sağ kanattaki Valencia'ya uzun top gönderdi ancak Kolombiyalı oyuncu topu istediği gibi kontrol edemedi.

31'| Paslaşarak sağ kanattan ceza alanına giren Viktor Tsigankov kaleci ile karşı karşıya kaldı. Altay Bayındır bu pozisyonda açıyı daraltarak gole izin vermedi.

40'| Sol kanattan topu kapıp hareketlenmek isteyen Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı. Genç futbolcu kısa sürelik bir sakatlık yaşarken sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. Ferdi Kadıoğlu, ilk müdahalenin yapılmasının ardından oyuna devam etti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47'| Fenerbahçe gole yaklaştı! Sağ kanattan topu taşıyan Valencia'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

48'| Sol kanattan atak geliştiren Fenerbahçe'de Diego Rossi, rakibinden sıyrılamadı. Topu önünde bulan Joshua King'in şutu yan ağlarda kaldı.

51'| Orta alanda topu kapan Emre Mor, çalımla rakibini geçti ve Joshua King'in önüne pasını bıraktı ancak King topa yetişemedi.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Kırmızı kart | Maçın 54. dakikasında İsmail Yüksek 2. sarı kartta kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Orta alanda ileri çıkmak isteyen Buyalskiy'i arkadan yaptığı faulle durduran İsmail Yüksek, maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Daha öncede sarı kartı bulunan genç futbolcu 2. sarıdan kırmızı kart görürken Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı.

GOL | Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen Dinamo Kiev atağında Tsygankov'un derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kedziora, pasını aktardı. Topa dokunan Buyalskiy, golü ağlara gönderdi.

Penaltı kaçtı

70'| Fenerbahçe mücadelenin 70. dakikasında penaltıdan yararlanamadı. Enner Valencia, rakibinin müdahalesi sonrası ceza alanında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia'nın şutunda topu kaleci Buschan kurtardı.

77'| Miguel Crespo'nun ortasında Szalai kafayı vurdu, Buschan direk dibinden topu çıkarmayı başardı.

82'| Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta Rossi ortasını yaptı. Penaltı noktasına yakın bir yerde seken topu önünde bulan Szalai'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

GOL | Fenerbahçe 89. dakikada Attila Szalai'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Lincoln'un sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Attila Szalai topu ağlara göndermeyi başardı.

Uzatmalara gitti | Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi.

94'| Dinamo Kiev çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Kievli oyuncu Altay Bayındır'ı geçemedi.

99'| Dinamo Kiev çok etkili geldi. Ceza alanı içinde yaşanan karambolde sağ çaprazdan Vladimir Shepelev'in vuruşunda top direkten döndü. Seken topta yapılan vuruş ise üsten auta çıktı.

104'| Dinamo Kiev yine gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortaya Illia Zabarnyi kafayı vurdu. Top direkten auta çıktı.

GOL | Dinamo Kiev 114. dakikada Karavaev'in golüyle 2-1 öne geçti.

MAÇ SONUCU | Dinamo Kiev uzatmalarda bulduğu gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Tsygankov, Besedin

Avrupa Kupaları'ndaki 242. mücadele

Dinamo Kiev ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 6 kez karşılaşan Fenerbahçe, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi. Sarı Lacivertliler, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 242. mücadelesine çıktı. Geride kalan 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik, 102 mağlubiyet alan temsilcimiz, 301 gol atıp, 354 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 34. maçını oynayan Fenerbahçe, 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

Maçtan notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çaldı. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ile Domenico Rocca üstlendi. Sahasında rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dimano Kiev mücadelesine; "Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can, İsmail Yüksek, Rossi, King, Valencia" 11'i ile çıktı.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, turun ilk maçına göre rövanş karşılaşmasına tek değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamadı. Polonya'da oynanan ilk maçta 11'de görev alan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemedi. Serdar Aziz'in yokluğunda ise Tisserand görev aldı.

JESUS'UN SARI KARTI BULUNUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı kartı bulunuyor. Jorge Jesus, turun ilk maçında saha kenarından yaptığı itirazlar sonucu mücadelenin hakemi tarafından 72'nci dakikada sarı kartla cezalandırılmıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçına yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

MİNİK FENERBAHÇELİLER SEREMONİDE

Fenerbahçe'de 2022-23 sezonunda iç sahada oynanacak karşılaşmalar öncesinde seremonide sarı-lacivertli taraftarların çocukları yer alacak. Bu kapsamda Kadıköy'deki Dinamo Kiev maçının seremonisinde Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla seremonide yer aldı. Ayrıca Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV), hastanede tedavisi devam eden bir çocuk online olarak futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

DINAMO KIEV'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. Polonya'da oynanan ilk maçtaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, sahaya şu 11'le çıktı: "Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak,Shaparenko, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin."