ÖZET | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç sonucu: 1-1 (Hazırlık Maçı)

Fenerbahçe , yeni sezon öncesi son hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev’i ağırladı. Vitor Pereira, bu karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme şansı yakaladı. Greuther Fürth ,le oynanan maçın kadrosuna benzer bir kadro ile Dinamo Kiev karşısında çıkan Fenerbahçe'de Mesut Özil klas bir asist yaptı. Mücadele 1-1 berabere biterken Dinamo Kiev'in deneyimli teknik adamı Lucescu, sağlık problemleri nedeniyle takımının başında yer almadı.













Maçtan dakikalar

4.dakikada sol kanattan Ferdi geldi ortasını yaptı kaleci Boyko çıkıp topu kontrol etti.

7.dakikada Zajc'ın pasıyla sol çaprazda topu alan Ferdi Kadıoğlu sert vurdu şutu auta gitti

11.dakikada Gerson Rodrigues sert vurdu kaleci Altay topu çıkardı

GOL! 28.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lednev kaleci Altay'ın yanından köşeye vurdu ve golü attı.

38.dakikada ceza sahası dışından Luiz Gustavo vurdu şutu yandan auta gitti

NET POZİSYON! 43.dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel geldi yerden sert kesti kale sahasında Enner Valencia topa dokunamadı

İlk yarıyı Dinamo Kiev 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

NET POZİSYON! 56.dakikada sağ çaprazdan içeri giren Osayi-Samuel sert vurdu kaleci Boyko son anda topu çeldi.









GOL! 63.dakikada Fenerbahçe Pelkas ile skoru 1-1 yaptı. Mesut Özil'in klas pasında Pelkas kale sahasında kalecinin altından vurdu ve golü attı.

68.dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mesut topu taşıdı yerden bıraktı uygun durumda İrfan Can Kahveci vurdu ama top farklı biçimde dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 76.dakikada Fenerbahçe'de Mesut, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Zajc çıktı Samatta, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve Zanka girdi.

84.dakikada Dinamo Kiev kaleyi karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kazandı. Shaparenko vurdu top az farkla auta gitti.









Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ilk 11'leri...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut Özil, Valencia

Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez





6 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi

Fenerbahçe, hazırlık maçlarında 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 1-1 ve PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorlar aldı.



