(ÖZET) Fenerbahçe - Denizlispor maç sonucu: 1-0

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe lig sonuncusu Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım adına da vasat bir futbolla geçerken ikinci yarıya iyi başlayan ise ev sahibi oldu. Sağlı sollu ortalarla rakibini bunaltan Fenerbahçe'de 65. dakikada Caner'in kullandığı kornere iyi bir kafa vuran Samatta güzel bir gol attı. Son dönemin eleştirilen oyuncusu şanssızlığını da bu golle kırmış oldu.

Bu dakikadan sonra da önemli gol pozisyonlarını harcayan Fenerbahçe'de 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golü de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

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Maçtan dakikalar...

2' Rodallega'nın müdahalesiyle Gustavo kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

4' Sol kanattan kullanılan kornerde Ozan Tufan kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

8' Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

14' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Angelo Sagal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Attila Szalai topu uzaklaştırmayı başarıyor.









SON ANDA SZALAI

18' Hadi Sacko sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Szalai gerilerden gelip son anda topu uzaklaştırdı.

21' Pelkas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

31' Karşılaşmada henüz isabetli şut yok.

İlk yarım saat itibariyle Ozan Tufan ve Sinan Gümüş mücadeleleriyle ön plana çıkarken Samatta ise her zamanki gibi etkisiz.

DENİZLİSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

42' Rodallega'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sagal, Altay'ı geçti ancak pası yanındaki Rodallega'ya aktaramayınca Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladı.

FENER'DEN MÜTHİŞ BASKI

Fenerbahçe ikinci ayrıya müthiş bir baskıyla başladı. Sağlı sollu ortalar isabetli olmadı. Pelkas sağ kanattan ceza alanına girdi, yaptığı ortada top savunmaya çarptı ve direkten döndü. Son olarak Ozan Tufan'ın şutu kaleci Cenk'te kaldı.

63' Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Pelkas çıktı, Osayi ve İrfan Can oyuna dahil oldu.

SAMATTA'DAN GOL GELDİ!

65' Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Samatta kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe zorlandığı maçta 1-0 önde...

81' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Yumlu topu uzaklaştırıyor.

İRFAN CAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

85' Güzel bir korner organizasyonunda İrfan Can iyi vurdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Fenerbahçe - Denizlispor maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta

Denizlispor: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega







