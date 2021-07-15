ÖZET | Fenerbahçe - Csikszereda maç sonucu: 2-0 (Hazırlık maçı)

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına çıktı. Vitor Pereira’nın ekibi ilk kez Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda karşısında boy gösterdi. Mücadele Topuk Yaylası’ndaki sahada oynandı.

Portekizli teknik adam, bu mücadelede 3-4-3 sistemi ile başladı ve elindeki oyuncuların büyük bölümüne şans verdi. Mücadelenin ilk yarısını Sinan Gümüş'ün 26.dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda 78.dakikada Serdar Aziz ile bir gol daha buldu ve maçı 2-0 kazandı.

Sarı-Lacivertliler, 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, daha sonra yurt dışında bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşmezse, Fenerbahçe bir kez daha Topuk Yaylası’nın yolunu tutarak ikinci kamp dönemini de burada geçirecek.





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Maçtan dakikalar

GOL | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün 26'ıncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe şu kadro ile sahada yer aldı:

Berke - Tisserand, Serdar Aziz, Novak - Bright Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner - Mesut, Samatta, Serdar Dursun

56. dakikada Caner’in asistinde Mesut Özil topu ağlara gönderdi fakat ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi

67.dakikada Mesut Özil'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Bright Osayi-Samuel'in şutunu kaleci çıkardı

GOL | Fenerbahçe, Serdar Aziz'in 78'inci dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe maçı 2-0 galip bitirdi.





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