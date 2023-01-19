(ÖZET) Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye kupası Son 16 mücadelesinde Fenerbahçe , sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor 'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte maçın ayrıntıları...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı.

F.BAHÇE'DEN ERKEN GOL

Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk etkili atağında golü buldu. 12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, rakibine çalım attı ve ceza sahası yayına pasını çıkardı. Miha Zajc, bu topa gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi.

16. dakikada Rossi'nin soldan kullandığı kornerde Szalai'nin kafa vuruşu auta çıktı.

RİZE EŞİTLİĞİ YAKALADI

26. dakikada Çaykur Rizespor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ronaldo'nun ortasında savunmadan gelen yeni transfer Sinan Osmanoğlu iyi yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşuyla kora dengeyi getirdi: 1-1

29'da Fenerbahçe gole bir kez daha yaklaştı. Samuel topla birlikte sağ kanatan ceza sahasına girdikten sonra King'i gördü. Onun vuruşu yan ağlarda kaldı.

42. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafalardan seken top sonrası top Valencia'ya geldi. Valencia'nın vuruşu dışarıya gitti.

45. dakikada Arda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasındaki herkesi aştı ve dışarıya gitti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

50. dakikada Osayi serbest vuruşu pasla kullandıktan sonra Zajc, bir kez daha onu düşündü. Zajc pasın şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

51'de Fenerbahçe'de Samet, savunmanın arkasına koşu gösteren Arda'yı düşündü. Top kaleci Zafer'e kadar geldi. Ardından Rizespor soldan geldi. Ercan'ın ortası kaleci İrfan Can'da kaldı.

63. dakikada Fenerbahçe korneri pasla kullandı. Ardından topu alan Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi. Top dışarıya gitti.

Fenerbahçe'de Ferdi ve Emre Mor oyuna girerken Lincoln ve Arda Güler oyundan alındı.

68. dakikada Çaykur Rizespor gol bulmak için Fenerbahçe kalesine geldi. Sefa'nın diagonal pasında topu alan Ronaldo'nun ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruş kale direğinin üzerinden auta gitti.

77. dakikada Fenerbahçe'de soldan ceza sahasına giren Rossi yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem devam kararı verdi, Ardından topu alan Ferdi rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Emre Mor'un kafa vuruşu dışarıya gitti.

Fenerbahçe'de Osayi ile Rossi'nin yerine Arao ve Batshuayi oyuna girdi.

88. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Emre Mor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Arao, ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Top dışarıya gitti.

GOLCÜ İŞ BAŞINDA!

89. dakikada Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia yine golünü atmayı başardı! Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Emre Mor, arka direğe doğru çok iyi bir orta yaptı ve doğru yere koşan Valencia topu filelerle buluşturdu 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe 2-1 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda Güler, King, Valencia

Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz

Arda Güler, 78 gün sonra ilk 11’de

Sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında 78 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli takımda genç futbolcu Arda Güler, uzun zaman sonra formasına kavuştu. Son olarak 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11’de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11’de görev aldı.

İsmail Yüksek 3 ay sonra kadroda yer buldu

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Çaykur Rizespor karşısında 90 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlarken, sarı-lacivertli ekibin başarılı orta sahası İsmail Yüksek de 90 gün sonunda ilk 11’e döndü. Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim’de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11’de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11’de teknik direktör Jorge Jesus’un tercihi oldu.

İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.

Kupada Rize’ye geçit yok

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor daha önce Türkiye Kupası’nda 4 maçta karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelelerin 3’ündesahadan galibiyetle ayrılan taraf Sarı Lacivertliler oldu. Karadeniz temsilcisi ise1 maçta kazanmayı başardı. Ancak eşleşmelerin tamamında Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu. Sarı Lacivertliler, kupada bir önceki turda İstanbulspor’u saf dışı bırakırken, Rizespor büyük bir sürprize imza atıp Adana Demirspor’u elemişti.

Samet Akaydın'ın Kadıköy heyecanı

Sarı-Lacivertliler’in ilk transferi olan Samet Akaydın, gelir gelmez formayı sırtına geçirmişti. Gaziantep deplasmanında siftah yapan 28 yaşındaki stoperi şimdi yeni bir heyecan sardı. Samet, bu akşam Türkiye Kupası’nda Rizespor ile oynanacak karşılaşmada Kadıköy’e ilk kez Çubuklu formayla çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Başarılı stoper, hocası Jorge Jesus’un kupadaki mücadelede kendisine 11’de görev vermesini sabırsızlıkla bekliyor.

Bombaları patlattılar

Süper Lig’e geçen sezonun sonunda veda eden Çaykur Rizespor, bir an önce geri dönmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibi, 1. Lig’de 2. sıradaki Samsunspor’un 4 puan gerisinde yer alıyor. Bülent Korkmaz’ın ekibi, ara transfer dönemine hızlı girdi. Savunmaya Sinan Osmanoğlu, sağ beke Oğuz Ceylan, orta sahaya Azubuike ve hücum hattına Olawoyin takviyesi yapıldı. Rizespor, güçlü rakibi karşısında kupada büyük bir sürprize imza atarak, lig için de moral kazanmanın peşinde.