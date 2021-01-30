ÖZET | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1 - 0

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. İlk yarının son anlarında Enner Valencia'nın golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe böylece ligde son 8 maçta 7.kez kazandı. Erol Bulut'un ekibi 45 puan ve maç fazlasıyla lider oldu. Çaykur Rizespor'da ise yeni teknik direktörü Marius Sumudica ilk maçına çıktı ancak kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Sumudica bu sezon 3.kez kırmızı kart görürken maçın son anlarında Fabricio Baiano da kırmızı kartla oyun dışında kaldı





SÜPER LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

3.dakikada sağ kanattan Fabricio Baiano geldi ortasını doğrudan dışarı gitti

6.dakikada Caner Erkin köşe vuruşunu kullandı ortasına Szalai vurdu ama sonuç gelmedi

10.dakikada sağ kanattan Pelkas topu rakibinden aldı hemen ortaladı top kaleci Gökhan'da kaldı

15.dakika sol kanattan Caner Erkin serbest vuruşu kullandı ortasına Serdar Aziz yükseldi kafayla indirdi ancak hakem öncesinde faul yaptığını işaret etti

18.dakikada Thiam ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi

20.dakikada Ç.Rizespor teknik direktörü Marius Sumudica itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

26.dakikada sol kanattan Caner ortaladı top takım arkadaşlarına ulaşmadı

32.dakikada Enner Valencia sağ kanattan geldi iki rakibini geçip yerden ortaladı ancak son anda savunma tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 34.dakikada ceza sahası dışında Samatta vurdu savunmadan seken top Pelkas'ın önünde kaldı, Pelkas kaleci ile karşı karşıya pozisyonda iyi vuramadı ve şutu dışarı gitti

RİZESPOR ETKİLİ GELDİ! 35.dakikada sağ kanattan yapılan ortaya kale sahasında Samudio hemle yaptı topukla vurmak istedi ancak yakın mesafeden dokunamadı

SAMATTA KULLANAMADI! 38.dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Samatta, uygun durumda topu aldı ve ceza sahasına girmeden sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ancak kaleyi bulamadı

SARI KART! 43.dakikada Melnjak yaptığı faul sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

GOL! 45.dakika Fenerbahçe, Enner Valencia'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 galip bitirdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında takımlar oyuncu değişikliği yapmadı

NET FIRSAT! 48.dakikada Caner Erkin'in uzaklaştıramadığı topu bir anda önünde bulan Samudio bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

51.dakikada Caner Erkin korneri kullandı ortasına Samatta kafayı vurdu top yandan dışarı gitti

SARI KART! 53.dakikada Serdar Aziz orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

56.dakikada Michalak sol kanattan topu taşıdı sert vurdu savunmadan seken top kornere gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 57.dakikada oyundan Melnjak çıktı yerine Alexander Söderlund girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada oyundan Pelkas ve Thiam çıktı yerlerine Mert Hakan ve Osayi-Samuel girdi

SARI KART! 63.dakikada Fabricio Baiano hakemden sarı kart gördü

GOL İPTAL OLDU! 65.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortaya kaleci Altay ile Söderlund hamle yaptı açılan topa Boldrin vurdu ve top filelere gitti ancak öncesinde hakem Söderlund'un faul yaptığını işaret etti

SARI KART! 66.dakikada Boldrin itirazlarından dolayı hakemden sarı kart gördü

SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ! 70.dakikada Ç.Rizespor'un yeni teknik direktörü Sumudica ikinci kez sart kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

75.dakikada ceza sahası dışından Luiz Gustavo vurdu şutu kalecide kaldı

77.dakikada Boldrin ceza sahası dışından sol ayağıyla yerden vurdu şutu kaleci Altay'da kaldı

NET POZİSYON! 77.dakikada Ç.Rizespor paslaşarak ceza sahasına geldi en son Samudio uygun durumda vurdu sert şutu üstten auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 79.dakikada oyundan Valencia çıktı yerine Jose Sosa girdi

81.dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruşu Sosa kullandı şutu barajdan döndü

KIRMIZI KART! 85.dakikada Ç.Rizespor takımında Fabricio Baiano, Osayi-Samuel'e yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

90.dakikada savunmanın arkasına Bright Osayi-Samuel sarktı kaleci Gökhan ile hamle yapılar topu kurtardı yerde kaldı ancak öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 galip bitirdi









Mesut Özil maç kadrosunda yok

Sarı-Lacivertliler, Rizespor maçı kadar Mesut Özil’in bu karşılaşmada ilk kez Çubuklu formayı giyip giymeyeceğini de sabırsızlıkla bekliyordu. Yıldız futbolcu, dün yapılan son antrenmanda da takımla çalıştı. Mesut, kadroda olmayı çok isterken Erol Bulut ise bu konuda son derece kararsızdı. 32 yaşındaki futbolcunun 7 Mart 2020’den beri maça çıkmamış olması, sahaya sürülmesi konusunda risk taşıyordu. Başarılı çalıştırıcı, oynatmayacağı bir oyuncuyu kadroya almak istemiyordu ve Erol Bulut, sağlık ekibine danışıp son kararını verdi. Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı.

Marius Sumudica yönetiminde ilk maç

Çaykur Rizespor’da Stjepan Tomas’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev aldı. Gaziantep FK’nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor’da devam edecek.

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11’de değişikliğe gitmedi. Genç teknik adam, Ülker Stadı’ndaki karşılaşmada, Kayserispor maçında olduğu gibi Altay Bayındır, Nazım Sangare, Attila Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta 11’ini sahaya sürdü.

Fenerbahçe’de yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Samuel-Osayi, Filip Novak, İsmail Yüksek ve Kemal Ademi forma bekledi.

Fenerbahçe’de 5 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra, takıma yeni dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil de henüz hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamadı. Ayrıca, sakatlığını atlatan ve özel programda çalışan Gökhan Gönül, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna giremedi.







