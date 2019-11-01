Turkish Airlines EuroLeague’in 6. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı konuk etti.

Fenerbahçe, zorlu maçın son 1:46’lık bölümüne 76-69 önde girmesine rağmen 10-0'lık seriyle rakibine 76-79 mağlup oldu.

Temsilcimiz, bu sonuçla 6. maçındaki 5. yenilgisini aldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

İki takımın karşılıklı basketleriyle geçilen ilk 5 dakika sonunda 7-9'luk Zalgiris üstünlüğü vardı. Sonrasında De Colo ile etkili olan temsilcimiz, son 2 dakikalık bölüme 14-13 önde girdi. Kalan bölümde iki takım arasında denge bozulmadı ve ilk çeyrek 17-17 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 17-17

İkinci çeyreğin başında Landale ve LeDay ile basketler bulan Zalgiris, 5:58 kala 23-26'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Sloukas ve Derrick Wlliams'ın sayılarıyla seri yakalayan temsilcimiz, 3:05 kala 31-27'lik üstünlüğü yakaladı. De Colo'nun da devreye girdiği Fenerbahçe, 1:02 kala 38-29'luk skor avantajını elde etti. Kalan bölümde bu avantajı büyük ölçüde koruyan temsilcimiz, ilk yarıyı 40-33 üstün kapattı.

İLK YARI SONUCU: 40-33

Üçüncü çeyreğe Grigonis ve LeDay'in sayılarıyla başlayan Zalgiris Kaunas, ilk 2 dakika geçilirken skoru 41-38'e getirdi. Pota altında Jankunas ve LeDay'i kullanmaya devam eden konuk ekip, 4:13 kala 47-47'lik eşitliği yakaladı. Fakat çeyreğin son bölümünü De Colo ve Sloukas ile etkili geçen temsilcimiz, üçüncü çeyreği 59-52 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 59-52

Son çeyreğe de pota altında Landale ve LeDay ile etkili başlayan konuk ekip, 7:53 kala skoru 61-57 yaptı. Fakat sonrasında De Colo ve Derrick Williams ile dış şut isabetleri bulan Sarı-Lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 69-61'lik üstünlükle geçti. Sonrasında dış şut isabetlerini bu kez Ulanovas ve Hayes ile Zalgiris bulunca 4:07 kala skor 69-67'ye geldi. Temsilcimiz, Datome ve Derrick Williams ile 2:20 kala skoru 74-67 getirdi. 1:46 kala 76-69'luk Fenerbahçe üstünlüğü olsa da Zalgiris, 9 saniye kala Grigonis'in basketiyle 76-77 öne geçti. Konuk ekip, maçtan da 76-79'luk skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 76-79

Turkish Airlines EuroLeague | Fenerbahçe Beko: 76 - Zalgiris: 79

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, De Colo 29, Datome 5, Williams 12, Vesely 8, Westermann, Kalinic 1, Tarık Biberovic 2, Sloukas 13, Lauvergne 2

Zalgiris: Perez 7, Ulanovas 4, Grigonis 19, Jankunas 9, Landale 8, Walkup 4, Hayes 9, Milaknis 3, Geben, LeDay 16

1. Periyot: 17-17

Devre: 40-33

3. Periyot: 59-52

Beş faulle çıkanlar: 31.57 Landale (Zalgiris), 39.13 De Colo (Fenerbahçe Beko)