(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 73-67

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle kadrosunda fazlasıyla eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriden gelerek Zalgiris Kaunas'ı 73-67'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 9. galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas ise 15. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Şehmus Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. Zalgiris Kaunas'ta ise Ulanovas 16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, Floyd

ZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas 16, Cavanaugh 2, Blazevic 10, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 6

1'İNCİ PERİYOT: 7-13

İLK YARI: 24-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-51

5 FAUL ALAN: 39.45 Blazevic (Zalgiris Kaunas)



