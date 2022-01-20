(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 73-67
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip Başantrenör Djordjevic'in karantina sürecinde olmasından dolayı görev alamadığı ve farkın 17 sayıya kadar çıktığı karşılaşmada, Zalgiris Kaunas'ı muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 73-67'lik skorla yenmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle kadrosunda fazlasıyla eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriden gelerek Zalgiris Kaunas'ı 73-67'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 9. galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas ise 15. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Şehmus Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. Zalgiris Kaunas'ta ise Ulanovas 16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka Kardum
FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, Floyd
ZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas 16, Cavanaugh 2, Blazevic 10, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 6
1'İNCİ PERİYOT: 7-13
İLK YARI: 24-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-51
5 FAUL ALAN: 39.45 Blazevic (Zalgiris Kaunas)