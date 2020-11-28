ÖZET Fenerbahçe Beko-Valencia maç sonucu: 86-90

Fenerbahçe Beko Euroleague’de kötü gidişe Valencia karşısında da son son veremedi. Böylelikle bon 4 maçını İspanyol takımlarıyla yapan Sarı-Lacivertliler ‘0’ çekmiş oldu. Temsilcimiz, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynadığı Valencia Basket karşısında karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 17-16 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte skor 24-24 eşitlikten sonra kontrolü ele aldı. Ali Muhammed, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Jarell Eddie’nin basketleriyle TV molasına 33-28 önde giren Kanarya, iyi oynadığı periyodu Jan Vesely’nin takip smaçı ile 43-33 üstün tamamladı.

4. periyotta...

İkinci yarıda farkı kapatan İspanyol temsilcisi karşısında Ali Muhammed’in üçlüğü ile skoru 56-52’ye çeken Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ve Jarell Eddie’nin üçlükleriyle de periyodu 64-59 önde tamamladı. Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü rakibine kaptıran Sarı-Lacivertli ekip, karşılaşmadan 86-90 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe 11. hafta sonunda 7. mağlubiyetini almış oldu.



