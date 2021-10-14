(ÖZET) Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan maç sonucu: 80-41

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk etti. Fenerbahçe Beko, baştan sona büyük üstünlükle götürdüğü mücadeleyi 80-41 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı. UNICS Kazan'ı 41 sayıda tutan Fenerbahçe, bir maçta atılan en düşük skorun 35 olduğu EuroLeague tarihinde yer edecek bir skora imza attı.

Bu sonuçla EuroLeague'deki iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe, 4. maçlar sonunda 2 galibiyete ulaşırken UNICS Kazan ise 1 galibiyette kaldı.

Maçtan bölümler

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Karşılaşmanın ilk bölümü denk bir şekilde geçilmişti. 4:18 kala UNICS Kazan'ın Mario Hezonja ile serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar sonucunda 7-7'lik eşitlik vardı. Sonrasında çeyreğin bitimine kadar 14-1'lik seri yakalayan Fenerbahçe, ilk periyodu 21-8 önde tamamlamayı başardı.

İlk çeyrek sonucu: 21-8

Fenerbahçe Beko, ilk çeyreğin son bölümündeki başarılı performansını Nando De Colo'nun etkili oyunuyla ikinci çeyreğe de taşıdı ve 6:08 kala 31-11 ile üstün taraftı. Marial Shayok ve Devin Booker'ın da devreye girmesiyle farkı artıran Fenerbahçe, 2:13 kala skoru 44-18'e getirdi. Devrenin sonunda UNICS Kazan, Lorenzo Brown ve Artem Klimenko ile isabetler bulsa da temsilcimiz, ilk yarıyı 44-22 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: 44-22

Üçüncü çeyrekte rekor geliyordu!

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe yine çok etkili başladı. Çeyreğin bitimine 2:03 kala 59-23 ile üstün olan taraf Fenerbahçe'ydi. EuroLeague tarihinde bir çeyrekte bir takımın attığı en düşük skor ikiyken UNICS Kazan, 8 dakika sonunda sadece 1 sayıdaydı. Son bölümde Lorenzo Brown ile sayılar bulan UNICS Kazan, çeyrek skorunu 5'e çıkarsa da temsilcimiz 61-27'lik üstünlükle son çeyreğe gitti.

Üçüncü çeyrek sonucu: 61-27

Son çeyrekte 1:23 kala 75-36 ile 39 sayı farka ulaşan Fenerbahçe, bunu maç sonuna kadar korudu ve karşılaşmadan 80-41 ile galip ayrıldı.

Maç sonucu: 80-41

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

FENERBAHÇE BEKO: Shayok 17, Vesely 6, Biberovic, Booker 16, Henry, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10

UNICS KAZAN: Canaan 10, Brantley 3, Lorenzo Brown 8, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3

1. PERİYOT: 21-8

DEVRE: 44-22

3. PERİYOT: 61-27