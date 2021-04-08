(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 67-93

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Real Madrid’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Mücadeleye kısa oyuncularının skor katkısıyla başlayan Real Madrid, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. İsabetli dış atışlarla oyunun kontrolünü eline alan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Beko karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-18. Sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler önünde pota altında ve hücum ribauntlarında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 23-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da tempolu giren Real Madrid, 13. dakikada Causeur’ün üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya yükseltti: 13-33. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko farkı kapatmaya çalışsa da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulmayı sürdüren İspanya temsilcisi, 17. dakikayı 44-28 önde bitirdi. Üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, devreye 49-36 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına savunmada daha etkili başladı. Hücumda da Guduric ve De Colo’nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle tempoyu arttıran sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 50-58. Çeyreğin kalanı karşılıklı basketlere sahne olurken Real Madrid, final periyoduna 67-57 üstün gitti.

Son çeyreğe Real Madrid 15-0’lık seriyle başladı. Üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında kolay sayılar bulan İspanyol ekibi, 35. dakikayı 24 sayı farkla önde geçti: 61-85. Üç sayı çizgisinin gerisinden maç boyu oldukça etkili bir performans sergileyen konuk ekip, karşılaşmayı 93-67 kazandı. Sarı Lacivertliler, bu sonuçla 14. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 20. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Nando De Colo 23, Lorenzo Brown 16 sayıyla oynarken, Real Madrid'de Fabien Causer 20, Nicolas Laprovittola 18, Gabriel Deck 19 sayıyla oynadı.

İki Türk takımı play-off'ta olabilir

Karşılaşmada 19 üçlük isabeti bulan Real Madrid, Euroleague'de kulüp rekoru kırdı ve play-off'a kalmayı garantiledi. Sarı Lacivertliler ise ilk 5 şansını kaybetti. Anadolu Efes'in Bayern Münih'i mağlup etmesi halinde iki Türk takımı play-off'ta eşleşecek.

Jan Vesely forma giyemedi

Fenerbahçe Beko’da Barcelona ile oynanan mücadelede sakatlanan Çek pivot Jan Vesely’nin sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edildi. Dönüş tarihi belli olmayan Vesely, Real Madrid maçında forma giyemedi. Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son 18 maçın 17’sinde çift haneli sayılarda verimlilik puanı buldu. Vesely, son beş EuroLeague karşılaşmasının dördünde çift haneli sayılarda skor üretti.

1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 11-23

İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 36-49

3. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 57-67

Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 67-93

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: De Colo 23, Pierre 4, Guduric 7, Barthel 2, Ahmet Düverioğlu 3, Brown 16, O’Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6

Real Madrid: Laprovittola 18, Deck 19, Taylor 1, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Garuba 2, Llull 8, Thompkins 6