(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 66-51

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. hafta (erteleme) maçında Real Madrid’i ağırladı. EuroLeague’de son dönemde çok başarılı bir performans ortaya koyan Sarı-Lacivertliler, eksiklerine rağmen liderlik koltuğunda oturan güçlü rakibini 66-51'lik skorla devirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. kez kazanan Fenerbahçe Beko, bu sezonki 12. galibiyetine uzanırken, 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Madrid, 4. mağlubiyetini aldı.

Real Madrid'de Tavarez 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe'de Marko Guduric, 12 sayıyla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Maç kapalı gişe

Maça yoğun ilgi gösteren Sarı-Lacivertli taraftarlar satışa açılan biletlerin tamamını tüketerek Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu tamamıyla doldurdu.

Maça Devin Booker, Melih Mahmutoğlu, Pierria Henry, Ahmet Düverioğlu ve Dyshawn Pierre beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyrekte rakibine adeta potayı göstermedi ve 17-0’lık bir seri sonunda çeyreği 19-8 önde tamamlamayı başardı. İkinci çeyrekte de savunma sertliğine devam eden Sarı-Lacivertliler, 10 sayılık farkla soyunma odasına önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 48-30’luk üstünlükle girdi. Son çeyrekte de Real Madrid'in farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe Beko sahadan 66-51 galip ayrıldı.

STAT: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

FENERBAHÇE BEKO: Henry 8, Pierre 10, Melih Mahmutoğlu 10, Booker 6, Ahmet Düverioğlu, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Guduric 12, Floyd 9, Polonara 5

REAL MADRID: Alocen 4, Abalde, Llull 12, Poirier 2, Tavares 14, Williams-Goss 2, Causeur 2, Randolph, Rudy Fernandez 9, Yabusele, Thompkins 3, Nunez 3

1'İNCİ PERİYOT: 19-8

İLK YARI: 27-17

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-30