Turkish Airlines EuroLeague’in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol devi Real Madrid’i konuk etti.

4 önemli oyuncusundan yoksun İstanbul'a gelen Real Madrid, temsilcimiz karşısında 94-65'lik skorla galip geldi.

Üst üste ikinci iç saha maçını kaybede Fenerbahçe Beko, toplamda da 25. maçında 14. kez mağlup oldu. Ayrıca Fenerbahçe, 11 Kasım 2016'da Baskonia deplasmanında gelen 86-52'lik yenilgi sonrası en farklı mağlubiyetini aldı.

Anthony Randolph, Jeff Taylor, Sergio Llull ve Felipe Reyes gibi isimlerden yoksun Real Madrid ise üst üste 4., 25. maçında ise 19. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

De Colo ve Sloukas ile maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 4:05 kala 13-11 önde olan taraftı. Sonrasında Jaycee Carroll, Walter Tavares ile sayılar bulan Real Madrid, 1:17 kala skoru 13-20 yaptı. Çeyrek de De Colo ve Jordan Mickey’nin karşılıklı sayılarıyla 15-22 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 15-22

İkinci çeyreğin başında Jordan Mickey ile sayılar bulan Real Madrid, 6:18 kala skoru 17-31’e getirdi. Nando De Colo ile etkili olan temsilcimiz, 4:49 kala skoru 25-31 yapmayı başardı. Sonrasında 10-0’lık seriyle 2:22 kala yine Real Madrid, 25-41’lik üstünlüğü yakaladı. Çeyrek de iki takımın karşılıklı sayılarıyla 31-47 sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 31-47

Üçüncü çeyreğe Datome ve De Colo’nun sayılarıyla başlayan temsilcimiz, 9:23 kala skoru 36-47’ye getirdi. Sonrasında Carroll ve Tavares ile sayılar bulan konuk ekip, 7:56 kala skoru yine 36-54 yaptı. 4:31 kala ise De Colo’nun sayılarıyla Fenerbahçe, 49-58 yaptığı skorla farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Çeyreğin kalan bölümünde Jaycee Carroll ve Laprovittola ile etkili olan konuk ekip ise periyodu 51-71 ile noktaladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 51-71

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MAÇ SONUCU: 65-94