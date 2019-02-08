(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maç sonucu: 85-66
Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 85-66 mağlup etti. Fenerbahçe, 22. maçında 19. galibiyetini elde ederek EuroLeague’in güncel formatında Play-Off’u en erken garantileyen takım unvanını aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.
Karşılaşmaya DeShaun Thomas ve Kilpatrick'in sayılarıyla iyi bir giriş yapan Panathinaikos, ilk 2 dakika geçilirken 2-8'lik üstünlüğü yakaladı. Datome ve Melih ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken skoru 12-13'e getirmeyi başardı. 4:13 kala da Ahmet'in basketiyle Fenerbahçe, 14-13 öne geçti. Melih ve Melli ile üst üste üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, 2:18 kala skoru 20-15 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği de 24-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de ilk 2 dakikalık bölümü iyi geçen Panathinaikos, skoru 25-22'ye getirdi ve Zeljko Obradovic, erken bir mola almak durumunda kaldı. Temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü ise 31-24 önde geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Melli ile bir üçlük bulup 1:38 kala skoru 39-28'e getirdi. Sarı-Lacivertliler, farkı daha da açarak ilk yarıyı 48-29 üstün kapattı.
Melli'den 3/3 üçlük
İlk yarıda Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, 18 verimlilik puanıyla yıldızlaştı.
Melli, sadece 3 şut kullanırken 3 üçlükte 3 isabet sağladı. Bunun yanı sıra İtalyan oyuncu; 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile oynadı.
Üçüncü çeyrekte Panathinaikos, skoru 51-34'e getirse de tekrar farkı açmayı başaran temsilcimiz, 4:09 kala 61-38'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde konuk ekip farkı azaltmaya çalışsa da temsilcimiz, üçüncü çeyreği 63-46 önde tamamladı.
Fenerbahçe, son çeyreğe Erick Green'den bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle başladı. Temsilcimiz, 7:47 kala 72-46'lık üstünlüğü yakaladı.
Tarık Biberovic ilk kez parkede
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kadrosuna yeni eklediği Tarık Biberovic, Panathinaikos maçının bitimine 5:43 kala ilk kez EuroLeague'de Sarı-Lacivertliler'in formasını giydi.
18 yaşındaki oyuncu, karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
Maçın kalan bölümünde konuk ekip, farkı azaltsa da temsilcimiz karşılaşmadan 85-66 galip ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, 22. maçında 19. galibiyetini elde ederek EuroLeague’in güncel formatında Play-Off’u en erken garantileyen takım unvanını aldı.
Panathinaikos ise 22. maçında 13. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli 14 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile yıldızlaşırken Erick Green, Marko Guduric ve Luigi Datome 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.
Panathinaikos'ta Sean Kilpatrick 19 sayıyla maçın en skoreri olurken DeShaun Thomas da 13 sayı üretti.
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