Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk etti.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 73-64'lük skorla galip ayrıldı.

Son 5 maçında 4. kez galip gelen Fenerbahçe, toplamda da 9. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Temsilcimiz, karşılaşmada Datome ve De Colo'nun sayılarıyla etkili başlayarak 6:22 kala 8-4 üstün olan taraftı. Sonrasında Keifer Sykes ve Micov'un sayıları, ilk 5 dakikanın 8-9'luk Milano üstünlüğüyle geçilmesine neden oldu. 3:42 kala da 12-13 Milano üstün olmasına rağmen çeyreği 12-2'lik seri ile tamamlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 24-15 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 24-15

İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da sayı üretmekte sıkıntı yaşarken sonrasında Fenerbahçe, Datome ve Sloukas'ın sayılarıyla 2:37 kala 37-20'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Milano'nun farkı azaltma çabalarıyla ilk yarı 41-31 ile sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 41-31

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe başladığı Malcolm Thomas'ın 6 sayı üreterek öne çıktığı süreç sonunda 6:02 kala 51-37 ile üstün olan taraftı. Sonrasında Tarczewski ile etkili olan Milano, 1:15 kala skoru 54-47'ye getirdi. Vesely'nin basketiyle temsilcimiz, çeyreği 56-47 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 56-47

Son çeyrekte Tarczewski ile yine etkili olan Olimpia Milano, 5:02 kala da Amedeo Della Valle'nin sayısıyla skoru 60-58'e getirdi. Son bölümde De Colo ve Sloukas ile kritik basketler bulan Fenerbahçe, karşılaşmadan 73-64'lük skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 73-64

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Carlos Peruga, Saso Petek

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, De Colo 12, Williams, Thomas 10, Datome 14, Sloukas 10, Melih Mahmutoğlu, Vesely 10, Lauvergne, Kalinic 10, Nunnally 4, Ali Muhammed

OLIMPIA MILANO: Amedeo Della 6, Micov 2, Biligha, Guaditis 2, Roll 6, Sergio Rodriguez 9, Tarczewski 19, Nedovic 2, Cinciarini 2, Burns, Sykes 9, Scola 7

1’İNCİ PERİYOT: 24-15

DEVRE: 41-31

3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-47