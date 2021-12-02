(ÖZET) Fenerbahçe Beko-Monaco maç sonucu: 96-86

Turkish Airtlines EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında AS Monaco'yu 96-86 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekip bu sonuçla birlikte bu sezonki 4. galibiyetine ulaşırken, Monaco ise 8. yenilgisini aldı.

EuroLeague'de son dört maçından da mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmaya Pierria Henry, Marial Shayok, Dyshawn Pierre, Devin Booker ve Jan Vesely beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 18-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte iki ekip karşılıklı sayılar buldu. Sarı-Lacivertli ekip devreye 42-40'lık skorla geride girdi. 3. çeyrektede maçtaki denge bozulmadı ve son periyoda takımlar 63-63 eşitlikle girdi. Maçın son çeyreğinde ise tempoyu yükselten Fenerbahçe Beko, mücadeleden 96-86 galip ayrıldı.

Monaco'da Mike James 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da ise Jan Vesely 20 sayıyla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçı yakından takip etti

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Monaco maçını yerinden takip etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia, Saulius Racys

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 6, Shayok, Melih Mahmutoğlu, De Colo 15, Henry 13, Pierre 2, Guduric 18, Vesely 20, Booker 11, Polonara 11

AS MONACO: Demahis, Lee 7, Thomas 3, Diallo 10, Motum 6, Motiejunas 7, Ouattara 15, Faye, Andjusic 1, Hall 6, James 31

1'İNCİ PERİYOT: 16-18

İLK YARI: 40-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63







