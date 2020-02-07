Turkish Airlines EuroLeague’in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk etti.

Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz karşısında 2 saniye kala Othello Hunter'ın sayısıyla karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, toplamda da 24. maçında 13. yenilgisini alırken Maccabi Tel Aviv ise 16. kez galip geldi.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmanın ilk bölümünde skor anlamında denge söz konusuydu. İlk 5 dakikalık bölüm 10-10 eşitlikle geçildi. Kostas Sloukas ve Derrick Williams ile üst üste sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz, 4:35 kala 15-10'luk üstünlüğü yakaladı. 2:40 kala da Kalinic'in basketi, skoru 21-15'e getirdi. 6 sayılık farkı koruyan temsilcimiz, 33 saniye kala gelen Dorsey'nin üçlüğü sonucunda ilk çeyreği 23-20 ile önde kapattı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 23-20

İkinci çeyreğin başında Kalinic, 25-20 ile yine farkı 5'ee çıkarırken Acy ve Avdija ile etkili olan Maccabi, 7:40 kala skoru 25-25 yaptı. 5:28 kala Avdija'nın üçlüğüyle de konuk ekip, 27-30'luk üstünlüğü yakaladı. Kenardan gelen Aaron Jackson'ın da katkılarıyla Maccabi, 2:20 kala skoru 31-37 yaptı. Sloukas liderliğinde 7-0'lık seri yakalan temsilcimiz, 1:21 kala 38-37 ile yine öne geçti. 26 saniye kala Aaron Jackson ile yeniden öne geçen Maccabi karşısında Fenerbahçe Beko, son hücumu değerlendirmeyerek ilk yarıyı 40-41 geride tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 40-41

Üçüncü çeyreğin başında Fenerbahçe, öne geçmeyi başardı. 6:54 kala da Kalinic'in basketleriyle skor, 52-46'ya geldi. Pota altında Othello Hunter ve Quincy Acy ile etkili olan konuk ekip, 9-0'lık seriyle 5:01 kala skoru 52-55'e getirdi. 4:04 kala Sloukas'ın sayılarıyla Fenerbahçe, 56-55 ile yeniden öne geçti. 50 saniye kala da Colaiaro'nun basketiyle Maccabi, üçüncü çeyreği 63-64 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 63-64

-

MAÇ SONUCU: 77-78



