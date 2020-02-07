(ÖZET) Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 77-78 (FB – Maccabi özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague’in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Maccabi FOX Tel Aviv’e 2 saniye kala Othello Hunter'dan gelen basketle 78-77 mağlup oldu. Fenerbahçe, bu sezon iç sahada Zalgiris, Zenit ve Valencia maçlarını da son anlarda gelen basketlerle kaybetmişti.
Turkish Airlines EuroLeague’in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk etti.
Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz karşısında 2 saniye kala Othello Hunter'ın sayısıyla karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, toplamda da 24. maçında 13. yenilgisini alırken Maccabi Tel Aviv ise 16. kez galip geldi.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Karşılaşmanın ilk bölümünde skor anlamında denge söz konusuydu. İlk 5 dakikalık bölüm 10-10 eşitlikle geçildi. Kostas Sloukas ve Derrick Williams ile üst üste sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz, 4:35 kala 15-10'luk üstünlüğü yakaladı. 2:40 kala da Kalinic'in basketi, skoru 21-15'e getirdi. 6 sayılık farkı koruyan temsilcimiz, 33 saniye kala gelen Dorsey'nin üçlüğü sonucunda ilk çeyreği 23-20 ile önde kapattı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 23-20
İkinci çeyreğin başında Kalinic, 25-20 ile yine farkı 5'ee çıkarırken Acy ve Avdija ile etkili olan Maccabi, 7:40 kala skoru 25-25 yaptı. 5:28 kala Avdija'nın üçlüğüyle de konuk ekip, 27-30'luk üstünlüğü yakaladı. Kenardan gelen Aaron Jackson'ın da katkılarıyla Maccabi, 2:20 kala skoru 31-37 yaptı. Sloukas liderliğinde 7-0'lık seri yakalan temsilcimiz, 1:21 kala 38-37 ile yine öne geçti. 26 saniye kala Aaron Jackson ile yeniden öne geçen Maccabi karşısında Fenerbahçe Beko, son hücumu değerlendirmeyerek ilk yarıyı 40-41 geride tamamladı.
İLK YARI SONUCU: 40-41
Üçüncü çeyreğin başında Fenerbahçe, öne geçmeyi başardı. 6:54 kala da Kalinic'in basketleriyle skor, 52-46'ya geldi. Pota altında Othello Hunter ve Quincy Acy ile etkili olan konuk ekip, 9-0'lık seriyle 5:01 kala skoru 52-55'e getirdi. 4:04 kala Sloukas'ın sayılarıyla Fenerbahçe, 56-55 ile yeniden öne geçti. 50 saniye kala da Colaiaro'nun basketiyle Maccabi, üçüncü çeyreği 63-64 önde tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 63-64
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MAÇ SONUCU: 77-78