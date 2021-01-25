(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maç sonu: 82-75

Turkish Airlines EuroLeague 22’nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv’i 82-75 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe Beko; Nando De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Jan Vesely ve Ahmet Düverioğlu ilk 5’iyle başladı. Konup ekip Maccabi Playtika Tel Aviv ise Scottie Wilbekin, Angelo Caloiaro, Elijah Bryant, Dragan Bender ve Othello Hunter ilk 5’iyle parkeye çıktı.

Müsabaka iki ekibin karşılıklı basketleriyle başlarken, İsrail temsilcisi televizyon molasına 12-10’luk üstünlükle girdi. Savunmadaki sertliğini sürdüren deplasman ekibi, ilk periyodu 21-17 üstün kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumdaki etkinliğini ve savunmadaki sertliğini artırdı. Sarı lacivertli ekip molaya 7 sayı farkla (30-23) önde girerken, sonrasında toparlanan Maccabi Playtika Tel Aviv, farkı 1 sayıya indirdi ve ilk yarı 36-35 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile sonuçlandı.

3’üncü periyotta hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın final periyoduna 60-53’lük üstünlükle girdi.

Maçın son periyodunda skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı lacivertliler, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı lacivertli ekip 12’nci galibiyetini elde ederken, deplasman ekibi ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı.

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)











