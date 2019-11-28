Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sezon EuroLeague'de ilk kez üst üste 2 maçtan galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe, 11. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Khimki Moskova, karşılaşmaya Jovic ve Bertans'ın sayılarıyla başlayarak ilk dakikayı 0-5'lik üstünlüğü yakalayarak geçti. Sonrasında dış şutlarda etkinlik sağlayan temsilcimiz, 6:41 kala Datome'nin üçlüğüyle 8-7'lik üstünlüğü elde etti. Khimki, temsilcimize Devin Booker ve Anthony Gill ile cevap vererek 5:41 kala 10-12 önde olan taraftı. Sloukas'ın 3/3 üçlük isabetiyle seri yakalamayı başaran Fenerbahçe, 11-0 ile 3:18 kala 21-12'lik skoru yakaladı. Timma ve Anthony Gill ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 58 saniye kala skoru 26-21'e getirdi. Fenerbahçe'nin üç serbest atıştan yararlanamadığı son bölümde Timma ile bir üçlük isabeti daha bulan Khimki Moskova, farkı azaltarak çeyreği 28-24 geride kapattı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 28-24

Obradovic'ten 5 saniyede mola!

Khimki Moskova, ikinci çeyreğe 5 saniyede bulduğu üçlükle başlayıp skoru 28-27 yapınca Zeljko Obradovic, oldukça erken bir mola aldı.

Temsilcimiz, Datome ile etkili olsa da konuk ekip 7:34 kala Jerebko'nun üçlüğüyle 33-33'lük eşitliği yakaladı. Üst üste Jeremy Evans ile basketler bulan Khimki, 2:53 kala 41-42'lik üstünlüğü elde etti. 1:53 kala da Anthony Gill'in basketi skoru 41-44 yaptı. Khimki'de Timma, 5. üçlüğüyle 22. sayısını atarak 1:12 kala da skoru 43-47'ye getirdi. Timma ile bir basket daha bulan konuk ekip, ilk yarıyı da 44-49 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 44-49

Timma'dan ilk yarıda kariyer rekoru

Khimki Moskova'nın Letonyalı oyuncusu Janis Timma, 5 üçlük isabeti bulduğu ilk yarıyı 24 sayıyla tamamladı. Timma, EuroLeague'deki en yüksek skorunu 2017-18 sezonunda Baskonia forması giyerken Unicaja Malaga'ya karşı 24 sayıyla atmıştı.

İkinci yarı seriyle başladı!

Temsilcimiz, ikinci yarıya Sloukas liderliğinde yaptığı 8-0'lık başlangıçla 7:59 kala 52-49'luk üstünlüğü yakaladı. Çeyrek genelinde savunmasıyla büyük fark yaratan Fenerbahçe, rakibine 4 sayı attırdığı dönemde 1:35 kala Derrick Williams'ın smacıyla 63-53 ile 10 sayılık farkı elde etti. Sarı-Lacivertliler, çeyreği de 65-55 üstün tamamlamayı başardı.

Üçüncü çeyrekte sadece 6 sayı!

Fenerbahçe, ilk yarısını 44-49 geride kapattığı maçın üçüncü çeyreğinde rakibine sadece 6 sayı izni verip 21 sayı atarak çift haneli farka ulaşmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 65-55

Son çeyreğe iyi bir giriş yapan Khimki Moskova, 8:24 kala Anthony Gill'in sayılarıyla skoru 68-63 yaptı. Sonrasında Melih ile üst üste dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 4:27 kala 83-70'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 89-76

Turkish Airlines EuroLeague | Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki: 76

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne 7, Stimac 2

Khimki: Jovic 2, Bertans 3, Timma 26, Gill 18, Booker 9, Kramer 2, Zaytsev, Jerebko 10, Evans 6

1. Periyot: 28-24

Devre: 44-49

3. Periyot: 65-55

Beş faulle oyundan çıkanlar: 37.13 Datome (Fenerbahçe Beko), 38.46 Timma (Khimki)