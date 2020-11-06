(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Khimki maç sonucu: 83-71
Turkish Airlines EuroLeague'de 3 maçlık mağlubiyet serisini geçen haftaki Maccabi zaferiyle sonlandıran Fenerbahçe Beko 7. maç döneminde Rus ekibi Khimki’yi ağırladı. Kanarya Play-Off yolunda önemli olan iç saha maçını kazanmak için sahaya çıktı. Maccabi Tel Aviv deplasmanında aldığı galibiyet ile 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe, iç sahada da Khimki'yi 83-71 mağlup etti, CSKA Moskova ve Bayern Münih yenilgilerini unutturdu. Kokoskov'un ekibi, bu sezon EuroLeague'de en çok sayı attığı maçtan kritik bir galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Khimki Moskova’yı konuk etti. Maccabi Tel Aviv deplasmanında aldığı galibiyet ile 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe, iç sahada Khimki'yi avlamayı başardı.
Khimki’nin basketleriyle başlayan mücadelede Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu’nun sayılarıyla ilk molaya 11-10 önde girdi. Khimki’nin 7-0’lık seriyle öne geçmesine 8-0’lık seriyle cevap veren ve üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip ilk periyotu 23-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayarak skoru 28-20 yapan Fenerbahçe Beko, peş peşe hücumlardan eli boş dönmeye başlayınca Rus ekibi arayı kapatmaya başladı ve 10-0’lık serinin sonunda skoru 35-33’e getirerek öne geçti. Molanın ardından toparlanan sarı-lacivertli ekip, üst üste gelen basketler ve savunmadaki sert oyunuyla kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 42-35 galip gitti.
Karşılaşmanın üçüncü bölümünde de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 50-41 üstünlükle geçti. Brown ve Ahmet Düverioğlu’nun katkısıyla üçüncü çeyrekte etkili olan sarı-lacivertliler, rakibinin farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte zorlanmadı ve son periyota 65-55 üstünlükle girdi.
Son çeyreğin ilk bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko karşısında Khimki bitime az bir süre kala oyuna ortak oldu. 34. dakikadan sonra 6-0’lık bir seri yakalan Rus ekibi farkı 3 sayıya düşürdü (70-67). Sarı-lacivertliler karşısında üst üste hücumlardan boş dönen Khimki’ye karşı son 2 dakikaya girilirken Eddie’nin kritik üç sayılık basketleriyle rahat nefes alan sarı-lacivertliler, maçı 83-71 kazandı.
Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko 4. galibiyetini alırken, Khimki 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)
Fenerbahçe Beko: Brown 11, De Colo 2, Ulanovas 6, Ahmet Düverioğlu 11, Vesely 4, Westermann 3, Melih Mahmutoğlu 4, Pierre 16, Eddie 16, Ali Muhammed 10
Khimki: Alexey 10, Timma 8, Karasev 5 , Monroe 11, Jerebko 12, McCollum, Zaytsev, Bertans 6, Jordan 19
1. Periyot: 23-20
Devre: 42-35
3. Periyot: 65-55
Beş faulle çıkan: 33.51 Ahmet Düverioğlu