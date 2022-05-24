(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maç sonucu: 94-69

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Darüşşafaka’yı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmadan Sarı-Lacivertli ekip 94-69'luk skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın final vizesi alacağı play-off yarı final serisinde ikinci karşılaşma 26 Mayıs Perşembe günü 20.30’da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Rakibini eleyerek üst tura çıkmayı başaracak olan takım, finalde Anadolu Efes- Galatasaray Nef eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Televizyon molasının 12-9’luk skorla geçildiği ilk periyot, karşılıklı basketlerin ardından 24-21 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta Sarı-Lacivertli ekip bir ara farkı çift hanelere yükselti, soyunma odasına ise 47-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda etkili oyununu parkeye yansıtan Fenerbahçe, farkı 16 sayıya yükselterek final periyoduna 72-56 önde girdi. Son çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 94-69 galip ayrıldı.

Darüşşafaka'da Nathan Newman Boothe 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu mücadeleyi 14 sayıyla tamamladı.

Milli boksörler tribünde

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda kazandıkları madalyalar ile milli boksörler, Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Şennur Demir ve Sema Çalışkan, Fenerbahçe Beko'nun Darüşşafaka ile oynadığı ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçını izlemek üzere Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na geldi. Milli boksörler karşılaşma öncesi madalyalarıyla birlikte tribünleri dolaştı.

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın, Sema Çalışkan da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Henry 10, de Colo 7, Tarık Biberovic 8, Booker 8, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 7, İsmet Akpınar 6, Metecan Birsen 5, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 9, Ekrem Sancaklı

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 16, Doğuş Özdemiroğlu 2, Pineiro 5, Boothe 19, Olaseni 4, McCullough 4, Sinan Güler 7, Görkem Doğan 3, Troy Selim Şav 4, Can Maxim Mutaf 3, Eren Has 2, Bora Yaşar

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 24-21 Darüşşafaka

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe 47-40 Darüşşafaka

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 72-56 Darüşşafaka

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 94-69 Darüşşafaka



