(ÖZET) Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maç sonucu: 68-85

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi üçüncü mücadelesinde CSKA Moskova’yı konuk etti. Serinin Rusya’da oynanan ilk iki karşılamasında galibiyet alamayan temsilcimiz, bu mücadeleden de 85-68 mağlup ayrıldı ve seride 3-0 geri düşerek EuroLegaue’e veda etti. CSKA Moskova ise Final Four'a yükselen ilk takım oldu.

Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Jan Vesely ve Tarık Biberovic’in basketleriyle 12-0’lık seri yakaladı (07:07). Boyalı alanı agresif savunan Fenerbahçe, hücumda Guduric ve O’Quinn’den de katkı aldı ve periyodu 24-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta O’Quinn ve Vesely’nin basketleriyle farkı tekrar çift hanelere (33-23) yükselten temsilcimiz, televizyon molasını 35-28 önde geçti. Mola dönüşü Clyburn’ün üst üste 2 üçlük isabetinin ardından Erdem Can’dan mola geldi: 35-34. Bu mola sonrası ise Shengelia’nın basketiyle skor avantajını yitiren Fenerbahçe, soyunma odasına 39-44 geride gitti.

Fenerbahçe'de ilk yarı skor dağılımı: De Colo 14, Vesely 8, Guduric 6, O'Quinn 4, Biberovic 3, Pierre 2, Brown 2. İkinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan temsilcimiz, Jan Vesely’nin diskalifiye olmasının ardından istediği oyunu sergileyemedi ve üçüncü periyodu 50-71 geride bitirdi.

Son periyotta da fark erimedi ve Fenerbahçe Beko mücadeleden 68-85 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi olan De Colo karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı. Guduric 10, Vesely 8, Melih 7, Biberovic 7, Pierre 6, O'Quinn 4, Brown 2 ve Ahmet 2 ise sayı üretti.

1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova: 24-17

İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova: 39-44

3. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova: 44-65

Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova: 68-85