(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Baskonia maç sonucu: 96-76

Turkish Airlines EuroLeague’in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia‚yı konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona önde götürdüğü ve muazzam bir performansa imza attığı maçı 96-76 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 19. maçında dokuzuncu kez kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkardı. Baskonia ise 19. maçında 10. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Damır Javor xx, Milivoje Jovcic xx, Anne Panther xx

Fenerbahçe: Brown xxx 14, Perez xx 4, Marko Guduric xx 9, Melih x, Nando de Colo xxx 27, Pierre xx 6, Vesely xxx 17, Eddie xx 6, Ahmet xx 8, Ulanovas xx 5

Başantrenör: Igor Kokoskov

Baskonia: Vildoza xx 8, Jekiri x 3, Henry xx 7, Sedekerskis xx 8, Diop x, Fall x, Alec Peters xxx 15, Zoran Dragic xx 12, Giedraitis xx 8, Polonara xxx 12, Kurucs x 3

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. Periyot: 28-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 51-41 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 75-56 (Fenerbahçe lehine)



