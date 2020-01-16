Turkish Airlines EuroLeague’in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona’yı konuk etti.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 80-74'lük skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe’nin 3 maçlık galibiyet serisi, Barcelona’nın ise 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Cory Higgins ve Adam Hanga'nın sayılarıyla karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 6:47 kala 0-11 ile üstün taraftı. Sonrasında Sloukas ve Datome ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 2:44 kala skoru 10-17'ye getirdi. Claver ve Mirotic ile yeniden etkinlik sağlayan Barcelona, 14 saniye kala skoru 10-24 yaptı. Derrick Williams'ın basketiyle çeyrek 12-24 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 12-24

İkinci çeyreğe Kuric ve Delaney'nin üçlükleriyle başlayan Barcelona, 8:24 kala 12-30'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında kenardan gelen Nunnally ve Vesely ile etkinlik sağlayan temsilcimiz, 4:10 kala skoru 27-33'e getirdi. Kalan bölümde De Colo ve Sloukas ile farkı daha da azaltan Fenerbahçe, ilk yarıyı 39-42 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 39-42

Üçüncü çeyreğe Brandon Davies ve Claver'ın sayılarıyla iyi başlayan Barcelona, 6:41 kala skoru 43-51'e getirdi. Sonrasında Datome ve Kalinic ile sayılar bulan temsilcimiz, 4:50 kala skoru 48-52 yaptı. Son bölüme kadar üstünlüğünü koruyan Barcelona, çeyreği 56-61 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 56-61

Son çeyreğe oldukça etkili giren temsilcimiz, 8:07 kala Bobby Dixon'ın basketiyle 62-61'lik üstünlüğü ele geçirdi. Sonrasında Delaney'nin sayılarıyla Barcelona, 5:19 kala yeniden 64-68 ile öne geçen taraf oldu. 2:35 kala da bu kez Delaney'nin üçlüğü, skoru 66-76 yaptı. Kalan bölümde temsilcimiz, farkı azaltmaya çalışsa da Barcelona, sahadan 74-80'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 74-80

Fenerbahçe Beko: 74 - Barcelona: 80

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Westermann, De Colo 12, Datome 7, Williams 7, Thomas 2, Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 14, Vesely 7, Ali Muhammed 2, Lauvergne, Kalinic 12

Barcelona: Hanga 6, Higgins 12, Claver 17, Mirotic 12, Davies 12, Oriola 2, Abrines, Delaney 14, Kuric 5, Tomic

1. Periyot: 12-24

Devre: 39-42

3. Periyot: 56-61

Beş faulle oyundan çıkan: 36.44 Vesely (Fenerbahçe Beko)