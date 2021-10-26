(ÖZET) Fenerbahçe Beko-Barcelona maç sonucu: 74-76

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında sahasında Barcelona'yı konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip kıran kırana geçen mücadelede sahadan son saniye basketiyle 76-74 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte EuroLeague'de ilk 5 maçını kazanmayı başaran Barcelona, üst üste 6. maçından da galibiyet ile ayrılarak serisini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko ise bu sezonki 4. yenilgisini aldı.

Maça Pierria Henry, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Devin Booker ve Jan Vesely beşi ile başlayan Fenerbahçe, maça Jan Vesely’nin 10 sayılık performansı ile hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı. 2. çeyrekte ise sayı bulmakta zorlanan Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıyı 35-29 geride kapattı. Savunma sertliğinin oldukça yüksek olduğu 3. çeyrekte ise adeta kıran kırana bir mücadele vardı. 3. çeyrekte farkı azaltan Fenerbahçe yalnızca son çeyreğe yalnızca 1 sayı geride 49-48'lik skorla girdi. Nefesleri kesen son çeyrekte ise mücadele son saniyelere kadar devam etti. Maçın bitimine 6 saniye kala Booker’ın smacıyla skoru 74-74'e getiren Sarı-Lacivertliler, Barcelona'nın son saniyedeki hücumunda Mirotic'e engel olamayınca sahadan 76-74'lük yenilgi ile ayrıldı.

Jan Vesely fırtınası

Maça üst üste bulduğu 10 sayı ile başlayan yıldız basketbolcu Jan Vesely'nin 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 29-35 Barcelona

3. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 48-49 Barcelona

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona