(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Barcelona maç sonucu: 73-82

Turkish Airlines EuroLeague'de 33. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırladı. İlk periyotta ayak bileğinden sakatlanan Jan Vesely'nin çıkmasıyla çok büyük güç kaybeden Kokoskov'un öğrencileri zaman zaman öne geçse de, geniş kadrolu Barcelona karşısında son periyotta çözüldü ve sahadan 82-73 mağlup ayrıldı.

Sarı Lacivertliler, bu sonuçla 13. kez sahadan yenik ayrıldı. Lider Barcelona ise 24. galibiyetini aldı.

Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen iki takımın mücadelesine Barcelona 5-0'lık seriyle başladı. Toparlanarak Melih Mahmutoğlu ve Guduric ile rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 13-11 önde geçti. Hücumda yüksek yüzdeyle maça başlayan sarı-lacivertliler, savunmada ise İspanyol ekibine kolay sayı şansı vermedi. Vesely'nin yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki temposu düştü. Kuric ile peş peşe üç sayılık basketler kaydeden konuk ekip, 8. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 20-21. Pota altında etkili olan Barcelona ilk çeyreği 26-25 önde tamamladı.





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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Rain Peerandi (Estonya)

Fenerbahçe Beko: De Colo 12, Guduric 19, Melih Mahmutoğlu 3, Ahmet Düverioğlu, Vesely 2, Brown 2, O'Quinn 17, Tarık Biberovic, Pierre 10, Barthel 5, Kenan Sipahi, Eddie 3

Barcelona: Calathes 5, Higgins 9, Abrines 4, Oriola 2, Mirotic 12, Davies 13, Hanga 5, Bolmaro, Smits 4, Kuric 16, Claver 3, Westermann 9

1. Periyot: 25-26

Devre: 42-47

3. Periyot: 58-62

Beş faulle çıkan: 31.14 Claver (Barcelona)



