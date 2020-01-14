(ÖZET) Fenerbahçe Beko - ASVEL maç sonucu: 86-64

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde ASVEL'i konuk etti. Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo’nun etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 9-5 önde geçti. De Colo’nun sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Vesely ve Sloukas’ın basketleriyle etkili olan sarı-lacivertliler, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 29-17. Hücumda topu çok iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, son bölümde farkı 23 sayıya (49-26) çıkartırken, soyunma odasına da 49-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe sezonun genelinde olduğu gibi Fenerbahçe Beko, yine kötü başladı. Soyunma odasından 9-0’la dönen Fransız temsilcisi, 23. dakikada farkı 12 sayıya çekti: 49-37. Bu çeyrekteki ilk basketini 4,5 dakika sonra bulan sarı-lacivertliler, Williams’ın pota altını çok iyi kullanmasıyla 29. dakikada farkı tekrar 21 sayıya yükseltti: 62-41. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-43 önde girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 86-64 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. ASVEL ise üst üste üçüncü toplamda da 11. yenilgisini yaşadı.

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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Westermann 2, De Colo 16, Datome 12, Williams 16, Thomas 2, Nunnally 8, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 4, Sloukas 10, Vesely 10, Lauvergne 6

ASVEL: Kahudi, Taylor 3, Maledon 8, Jean-Charles 10, Jekiri 6, Lomazs 2, Galliou, Noua 12, Diot 8, Lighty 4, Strazel 3, Payne 8

1. Periyot: 23-15

Devre: 49-28

3. Periyot: 62-43

Beş faulle oyundan çıkan: 36.15 Payne (ASVEL)