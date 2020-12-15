ÖZET | Fenerbahçe Beko - Armani Milano maç sonucu: 71-79

Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'den sonra Armani Milano'ya da mağlup oldu. Sarı Lacivertliler 79-71'lik sonuçla üst üste ikinci yenilgisini almış oldu. Fenerbahçe 14 hafta sonunda 5 galibiyet, 14 mağlubiyet ile lige devam ediyor.

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