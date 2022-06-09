(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 93-78

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 2. maçında Anadolu Efes'i ağırladı. Son 2 yılın EuroLeague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko arasındaki mücadelede Sarı-Lacivertli ekip savunmada sergilediği başarılı oyunla Anadolu Efes'i 93-78 mağlup etmeyi başardı ve seride 2-0 öne geçti.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 3. karşılaşma 11 Haziran Cumartesi günü 19.00'da Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.





Vasilije Micic geri döndü

Sakatlığı nedeniyle ilk maçı kaçıran Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, serisinin 2 maçında parkedeki yerini aldı ve maça ilk beşte başladı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 18-20 Anadolu Efes

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maça Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic, Nando De Colo, Pierria Henry, Jan Vesely ve Devin Booker beşi ile başlarken, konuk ekip Anadolu Efes ise sahaya Larkin, Elijah Bryant, Adrien Moerman, Tibor Pleiss ve Vasilije Micic beşi ile çıktı. Maça sert savunma ile başlayan Fenerbahçe, taraftarının desteği ile hücumda da sayılar üretti maça hızlı başlayan taraf oldu. Ergin Ataman'ın molası sonrası toparlanan Anadolu Efes mücadeleye dengeyi getirirken çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılara sahne oldu. Maçın ilk çeyreği Anadolu Efes'in 20-18'lik üstünlüğü ile geçildi.

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko 54-32 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe üçlük isabetleri ile başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada gösterdiği sertlik ile 13-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe'nin üst üste bulduğu sayılar sonrası hücumda etkili olamayan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşü Sarı-Lacivertlilerin serisi 18-0'a yükselirken, Fenerbahçe Beko farkı çift hanelere çıkardı. Anadolu Efes ise çeyrekteki ilk sayılarını devreye 4 dakika kala bulabildi. Farkı 22 sayıya çıkartan Fenerbahçe devreye 54-32 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 74-49 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğe Anadolu Efes, Elijah Bryant'ın üçlükleri ile hızlı başlarken, Fenerbahçe ise Devin Booker'ın pota altında ürettiği sayılarla Anadolu Efes'e karşılık verdi. Çeyreğin devamı karşılıklı sayılar ile geçildi ve Fenerbahçe Beko maçın son çeyreğine 74-49 önde girdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes

Maçın son çeyreğinde iki ekipte de rotasyonda az süre alan oyunculara yer verirken Anadolu Efes farkı azaltsa da Fenerbahçe Beko sahadan 93-78'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor ’a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i 3-2 geçerek finale yükseldi.

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 4, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 17, De Colo 16, Henry 2, Guduric 18, Vesely 18, Booker 13, Ahmet Düverioğlu 2

ANADOLU EFES: Larkin 10, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 2, Bryant 19, Ömer Can İlyasoğlu 8, Erten Gazi 3, Egemen Güven 4, Moerman 1, Buğrahan Tuncer 12, Pleiss 9, Micic 7