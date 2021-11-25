(ÖZET) Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maç sonucu: 84-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-84'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

EuroLeague'de üst üste 4. maçını kazanan Anadolu Efes bu sezonki 6. galibiyetine uzanmayı başardı. Fenerbahçe ise üst üste 4. maçından da mağlubiyet ile ayrıldı ve bu sezonki 9. yenilgisini aldı.

Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-Lacivertli ekip ilk çeyrekte farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkardı ancak Anadolu Efes geriden geldi ve çeyreği 20-18 önde kapattı. Karşılaşmanın 2. çeyreği büyük bir çekişmeye sahne oldu iki ekipte karşılıklı sayılar üretti. Fenerbahçe devreye 41-36 önde girdi. 3. çeyrekte ev sahibi Fenerbahçe farkı artırdı ve son çeyreğe 67-56 önde girdi. Mücadelenin son çeyreği ise adeta nefesleri kesti. Anadolu Efes maçın bitimine 40 saniye kala öne geçmeyi başardı ve karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 25 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Fenerbahçe'de Shayok'un 18 sayısı takımı için yeterli olmadı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-20 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 41-36 Anadolu Efes

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 67-56 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes



