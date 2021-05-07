(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 84-88
ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta erteleme maçında iki ezeli rakip kozlarını paylaştı. Normal sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe Beko, liderliği garantileyen Anadolu Efes'i ağırladı, karşılaşma konuk ekibin 84-88'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Euroleague'de yoğun Play-Off mesaisinden çıkan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, konuk ekip Anadolu Efes'in 88-84'lük üstünlüğü ile sona erdi.
1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 21-12
İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 41-35
3. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 64-62
Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 84-88