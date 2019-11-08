Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i konuk etti.

Karşılaşmanın son çeyreğine giren Fenerbahçe, son çeyrekte ritmini yakalayarak karşılaşmadan 90-82'lik skorla galip ayrıldı.

HAFTANIN MAÇLARI VE FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Sarı-Lacivertliler, 7. maçındaki 2. galibiyetini elde ederken Bayern ise 4. yenilgisini aldı.

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MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Jan Vesely ve Nando De Colo'nun sayılarıyla başlayan 7:44 kala 7-2'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Koponen ve Monroe ile seri yakalayan Bayern Münih, 5:48 kala skoru 7-11 yaptı. De Colo ile 2:31 kala Fenerbahçe, tekrar 16-14'lük üstünlüğü yakaladı. İlk çeyrek de temsilcimizin 18-15'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 18-15

İkinci çeyreğe iyi başlayan Bayern, 7:47 kala 20-23 üstünlüğü yakaladı. Melih ile iki üçlük isabeti bulan temsilcimiz, 6:07 kala yeniden 28-25 ile öne geçti. Devrenin bitimine 1:26 kala ise karşılaşmada 35-35'lik eşitlik vardı. Kalan bölümde tekrar üstünlüğü elde eden temsilcimiz, ilk yarıyı 40-39 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 40-39

Üçüncüğü çeyreğe Lucic ve Koponen'in sayılarıyla yine iyi başlayan Bayern Münih, 6:48 kala skoru 44-48 yaptı. Kalinic ve Derrick Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe, aynı dakika içinde 6:15 kala tekrar 49-48'lik üstünlüğü yakaladı. Bayern, 3:08 kala gelen Alex King üçlüğüyle son bölüme 53-54 önde girdi ve farkı koruyarak çeyreği 61-62 önde tamamladılar.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 61-62

Fenerbahçe, son çeyreğin başında Sloukas ve Kalinic'in sayılarıyla 7-0 seri yakalayarak 8:34 kala 68-62'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Derrick Williams ve Melih Mahmutoğlu'nu kullanan temsilcimiz, 4:21 kala 79-68 ile çift haneli farka ulaştı. Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 90-82'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 90-82

Turkish Airlines EuroLeague | Fenerbahçe Beko: 90 - Bayern Münih: 82

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 13, De Colo 12, Kalinic 10, Williams 19, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 14, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Datome 5, Lauvergne 4

Bayern Münih: Lo 11, Barthel 3, Koponen 11, Lucic 14, Monroe 19, King 6, Zipser 10, Nelson, Flaccadori 5, Radosevic 3, Grant

1. Periyot: 18-15

Devre: 40-39

3. Periyot: 61-62