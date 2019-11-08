(ÖZET) Fenerbahçe – Bayern Münih maç sonucu: 90-82 (FB - Bayern özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Bayern Münih karşısında son çeyreğe geride girmesine rağmen 90-82'lik galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, bu sonuçla 7. maçındaki 2. galibiyetini aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i konuk etti.
Karşılaşmanın son çeyreğine giren Fenerbahçe, son çeyrekte ritmini yakalayarak karşılaşmadan 90-82'lik skorla galip ayrıldı.
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Sarı-Lacivertliler, 7. maçındaki 2. galibiyetini elde ederken Bayern ise 4. yenilgisini aldı.
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MAÇTAN BÖLÜMLER
Karşılaşmaya Jan Vesely ve Nando De Colo'nun sayılarıyla başlayan 7:44 kala 7-2'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Koponen ve Monroe ile seri yakalayan Bayern Münih, 5:48 kala skoru 7-11 yaptı. De Colo ile 2:31 kala Fenerbahçe, tekrar 16-14'lük üstünlüğü yakaladı. İlk çeyrek de temsilcimizin 18-15'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İLK ÇEYREK SONUCU: 18-15
İkinci çeyreğe iyi başlayan Bayern, 7:47 kala 20-23 üstünlüğü yakaladı. Melih ile iki üçlük isabeti bulan temsilcimiz, 6:07 kala yeniden 28-25 ile öne geçti. Devrenin bitimine 1:26 kala ise karşılaşmada 35-35'lik eşitlik vardı. Kalan bölümde tekrar üstünlüğü elde eden temsilcimiz, ilk yarıyı 40-39 önde tamamladı.
İLK YARI SONUCU: 40-39
Üçüncüğü çeyreğe Lucic ve Koponen'in sayılarıyla yine iyi başlayan Bayern Münih, 6:48 kala skoru 44-48 yaptı. Kalinic ve Derrick Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe, aynı dakika içinde 6:15 kala tekrar 49-48'lik üstünlüğü yakaladı. Bayern, 3:08 kala gelen Alex King üçlüğüyle son bölüme 53-54 önde girdi ve farkı koruyarak çeyreği 61-62 önde tamamladılar.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 61-62
Fenerbahçe, son çeyreğin başında Sloukas ve Kalinic'in sayılarıyla 7-0 seri yakalayarak 8:34 kala 68-62'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Derrick Williams ve Melih Mahmutoğlu'nu kullanan temsilcimiz, 4:21 kala 79-68 ile çift haneli farka ulaştı. Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 90-82'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇ SONUCU: 90-82
Turkish Airlines EuroLeague | Fenerbahçe Beko: 90 - Bayern Münih: 82
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Sloukas 13, De Colo 12, Kalinic 10, Williams 19, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 14, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Datome 5, Lauvergne 4
Bayern Münih: Lo 11, Barthel 3, Koponen 11, Lucic 14, Monroe 19, King 6, Zipser 10, Nelson, Flaccadori 5, Radosevic 3, Grant
1. Periyot: 18-15
Devre: 40-39
3. Periyot: 61-62