Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı konuk etti.

Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde oynadığı ilk maçı 87-80'lik skorla kazanarak EuroLeague'deki 3. maçında ilk galibiyetini elde ederken Baskonia da 3. maçında 2. yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Nando De Colo, karşılaşmayı 39 sayıyla tamamlayarak EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç başladı.

Fenerbahçe, maçın ilk bölümünde Baskonia'nın Gürcü yıldızı Tornike Shengelia'yı durdurmakta sıkıntı yaşadı. Shengelia'nın 8 sayısıyla 4:02 kala Baskonia, 8-13 önde olan taraftı. Nando De Colo ile rakibine cevap veren temsilcimiz, 53 saniye kala skoru 19-20 yaparken Derrick Williams'ın da 31 saniye kala gelen üçlüğüyle ilk çeyreği 22-22 noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-22

Fenerbahçe, ikinci çeyreğin başında De Colo ile basketi bularak 24-22'lik üstünlüğü yakaladı. Fakat Polonara ile etkili olan Baskonia, 5:47 kala 26-29 yine öne geçen taraf oldu. Fenerbahçe, 3:02 kala Luigi Datome'den gelen üçlükle skoru 31-31 yaparak yeniden eşitliği yakaladı. Nando De Colo'yu etkili kullanmaya devam eden temsilcimiz, 1:53 kala skoru 35-31 yaptı. Fenerbahçe, ilk yarıyı da 39-36 üstün kapattı.

İLK YARI SONUCU: 39-36

İlk yarıya De Colo damgası!

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, temsilcimizin 39-36 önde kapattığı ilk yarıda 22 sayıyla tarihi bir performans sergiledi.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takımın karşılıklı sayılarıyla yine skorda denge hakim olsa da De Colo ile fark yaratmaya devam eden Fenerbahçe, 3:49 kala skoru 55-49 yaptı. 2:49 kala bu kez De Colo, Jan Vesely'ye yaptığı asistle skorun 57-49'a gelmesini sağladı.

De Colo'dan kariyer rekoru

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Nando De Colo, üçüncü çeyreğin bitimine 1:43 kala skoru 59-53'e getiren serbest atış isabetleri sonrası 31 sayıya ulaştı ve EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Sarı-Lacivertliler, farkı 8 sayıya kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 63-58'lik skorla önde bitirebildi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 63-58

Son çeyreğin başında Baskonia, skoru 63-62'ye getirse de Kalinic ve Bobby Dixon ile üst üste üçlük isabetleri bulan Fenerbahçe, 8 dakika kala skoru 69-62 yaptı. Kalan bölümde farkı korumayı başaran temsilcimiz, karşılaşmadan 87-80'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 87-80