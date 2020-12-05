ÖZET Fenerbahçe-Asvel maç sonucu: 70-84

Süper Lig'de 10'da 10 yaparak namağlup lider durumda bulunan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de 3. maçında bu sezonki ilk yenilgisini aldı. B Grubu 3. maçında Fransa temsilcisi Asvel'le karşılaşan Kanarya, hücumda istediği organizasyonları yapamayınca, farkı indirmesine rağmen bir türlü öne geçemedi ve rakibine 84-70 yenildi. Sarı-Lacivertliler böylece, koronavirüs salgını nedeniyle gidilen format değişikliği kapsamında ev sahipliği yaptığı normal sezon ilk etap maçlarını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet olmak üzere 5 puanla tamamladı. Normal sezonda ikinci etap maçları 19-21-22 Ocak tarihlerinde oynanacak.