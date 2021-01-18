(ÖZET) Fenerbahçe - Ankaragücü maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ankaragücünü ağırladı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe olsa da ilk tehlike Ankaragücü'nden geldi ev sağ kanattan kullanılan kornerde Altay'ın hatasında Ozan Tufan topu son anda çizgiden çıkardı.

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Daha sonra kontrolü ele alan Fenerbahçe, üst üste ataklarla rakip kaleyi zorladı. 28'de Thian, Valencia'dan altığı topa iyi vurdu ancak kaleci Freidrich topu çelmeyi baaşrdı. Seken topa bir kez daha vuran Senegalli takımını öne geçirdi. 34'te bu kez Samatta Ankaragücü savunmasının anlaşmazlığını iyi değerlendirdi ve ceza alanındaki güzel çalımlarıyla güzel bir gol attı.

İkinci yarıya Ankaragücü baskılı başlasa da gol gelmeyince Ankara ekibinin motivasyonu düştü. 67'de Enner Valencia, ceza alanı dışından adeta bir füze göndererek golü attı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

90+4'te ise Emre Güral, ceza alanı dışından önünde Lemos olmasına rağmen çok iyi vurdu ve Altay'ı avlayarak takımının karşılaşmadaki tek golünü kaydetti.

Maçtan dakikalar...

6' Filip Novak'ın pasıyla topla buluşan Dimitris Pelkas'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Ricardo Friedrich'in üzerine gidiyor.

8' Ön direkte Samatta'nın kafası Atilla Turan'dan döndü. Fenerbahçe adına önemli bir pozisyon...

OZAN ÇİZGİ,DEN ÇIKARDI

25'Sağ kanattan kullanılan Ankaragücü kornerinde Altay topu kotrol edemedi, seken top direkten döndü. Daha sonra da Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı. Ankaragücü gole çok yaklaştı.

THIAM ATTI; 1-0!

28' Fenerbahçe Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Valencia'nın ortasına ceza alanı içinde Thiam vurdu ancak kaleci Friedrich çelmeyi başardı. Thiam dönen topa bir kez daha vurdu ve golü attı.

SAMATTA SAHNEDE!

34' Ceza alanı içinde Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta, 2 Kasımpaşalı savunmacının arasından bir anda sıyrdıldı ve çok güzel bir bitiricilikle topu ağlara yolladı. Tanzanyalı forvetten çok klas gol...

OZAN CEZALI!

41' Ozan Tufan şut atarken Atakan Çankaya kafasını soktu ve yerde kaldı. Sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

50' İkinci yarıya Ankaragücü büyük baskı kurarak başladı. Paitsil'in ceza alanı dışından şutu Altay'da kaldı.

55' Sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında Valencia gelişine vurdu, kaleci son anda çeldi.

57' Ankaragücü'nde Voca ve Bolingi oyundan çıkarken, Borven ve Emre Güral oyuna dahil oldu.

59' Serdar Aziz sakatlandı. Lemos oyuna girdi.

VALENCIA'DAN MÜTHİŞ GOL!

67' Ceza alanı dışından harika vuran Valencia skoru 3-0'a taşıyan golü attı.

EMRE GÜRAL, LEMOS'U ŞOKE ETTİ!

90+4' Fenerbahçe'de genç İsmail'in top kaybında meşin yuvarlak son olarak Emre Güral'a geldi. Tecrbeli oyuncu önce sola, sonra sağa çektiği topa ters ayağı olmasına rağmen harika vurdu ve güzel bir golle takımının tek golünü kaydetti. Fenerbahçeli savunmacı Lemos'un bu pozisyonda sadece izlemesi de dikkat çekti.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi





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